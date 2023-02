Las audiencias, que de por sí son larguísimas en Colombia, se han extendido muchísimo más en el caso de John Poulos porque la intermediación del traductor se hace necesaria, con el fin de que el acusado tenga pleno conocimiento de lo que está pasando.

Como se ha dicho que el estadounidense no habla español se ha creado la duda de cómo se comunicaba con Valentina Trespalacios, pues ellos estuvieron compartiendo en varias oportunidades y tenían constante contacto vía redes sociales.

Esto aún no ha tenido explicación en las audiencias, pero el abogado Miguel Ángel del Río, que está defendiendo a la familia de la víctima, no cree que él no entienda nada de español. Una prueba de ello son los chats.

(Vea también: John Poulos le habría pedido a Valentina Trespalacios una cirugía con plata que le enviaba)

“Yo nunca he estado tan convencido que él no habla completamente español. Creo que sí entiende algunas cosas. De hecho, esos chats con Valentina, él los contestaba rápidamente”, dijo en una charla con María Camila Díaz.

Una de las hipótesis que él tiene es que “es posible que tuviera algún sistema de traducción simultánea, pero evidentemente, al ser ciudadano americano hay que respetarle su idioma”.

Lo último hace referencia a que sí está de acuerdo en la intermediación de un traductor, que ya fue cambiado en una oportunidad. “En ese sentido, me parece válida la presencia de los interpretes en las actuaciones. Debe hablar un poco español, entiende algunas cosas”, dice Miguel Ángel del Río.

Lee También

John Poulos fue enviado a la cárcel por caso de Valentina Trespalacios

En la audiencia del 2 de febrero, el ciudadano estadounidense fue enviado a prisión mientras continúa vinculado a este caso y se demuestre que él sí fue la persona que acabó con la vida de Valentina Trespalacios, lo que conllevaría a una condena.

La Fiscalía y el abogado de la DJ lo señalan a él como el autor del crimen y durante la audiencia mostraron varias pruebas con las que aseguran está claro que John Poulos sí acabó con la vida de la joven.

Miguel Ángel del Río ha dado varias razones y una de ellas tiene que ver con el seguimiento y compras que hizo el estadounidense antes de que la joven fuera asesinada.

(Vea también: Aparecen fotos del apartamentazo donde Valentina Trespalacios habría sido asesinada)