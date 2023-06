Los expresidentes de Colombia Iván Duque y Juan Manuel Santos estarían en la competencia por ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

Los expresidentes, con distintas perspectivas políticas y niveles de experiencia, están compitiendo por el puesto, de acuerdo con El Colombiano, en Asobancaria se les escuchó a algunos asistentes informados que Santos, tenía interés en llegar al máximo cargo de la ONU.

Santos: cauteloso en su búsqueda de ser secretario general de la ONU

En una esquina, está el expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, quien consolidó relaciones con entes internacionales como la ONU e incluso El Vaticano y que es reconocido porque su gobierno puso como lema la paz.

Además, el expresidente Santos estuvo recientemente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para hablar sobre la relación entre cambio climático, paz y seguridad, ad portas de la COP28 en Dubai.

Es importante mencionar que el Consejo es la instancia que nomina ante a la Asamblea General a los candidatos a llegar a la Secretaría.

No obstante, las cosas no están tan seguras para Santos, pues el expresidente expresó que no se encontraba adelantando dicho proceso, “Yo no estoy en ninguna búsqueda de ninguna nominación”, le dijo a RCN en Manhattan.

No obstante, a pesar de las palabras de Santos, sus movimientos, como las visitas constantes al Consejo de Seguridad de la ONU, parecen indicar lo contrario.

Hoy me dirigiré al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, invitado por Emiratos Árabes que lo está presidiendo, para hablar sobre la relación entre cambio climático, paz y seguridad, ad portas de la COP28 en Dubai. 🔗 — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) June 13, 2023

Se dice que Santos es prudente con su camino hacia la ONU y por ello lo niega ante medios.

Ahora bien, para pertenecer a un organismo multilateral tan grande como lo es la ONU es necesario que el gobierno lo respalde, que de “una buena referencia personal”.

Frente a esto nace entonces la pregunta, ¿qué tan bien se llevan Petro y Santos? Recientemente, Santos ha indicado que el Gobierno de Petro no tiene rumbo definido, más bien que está improvisando.

Petro por su lado, apoya la idea que instauró Santos de la paz, pero ambos marcan distancia frente a varios temas, parece entonces que el punto más fuerte de convergencia es la paz.

Aunque seguramente, Petro referiría contar con Santos en la ONU que con Duque.

Duque mueve sus fichas en Estados Unidos y México por la ONU

En la otra esquina, está el polémico expresidente Iván Duque, quien desde que terminó labores dio un paso al costado en la política interna.

Duque trabaja con el Instituto Wilson Center de la capital estadounidense y ha dejado saber en privado el interés de ocupar dicho cargo.

Incluso, ya cuenta con el respaldo del expresidente mexicano Felipe Calderón, quien aseguró que Duque podría ocupar la Secretaría General de la ONU porque a su juicio tiene todas las capacidades para liderar esa labor.

Además, Duque es miembro del Grupo Idea, una coalición de exmandatarios de centro-derecha de Iberoamérica, donde también está Calderón. Se deduce entonces que, es probable que este grupo haga lobby en favor de una posible candidatura de Duque en las Naciones Unidas.

Asistimos en #Madrid a @ConcordiaSummit Europa a panel “Papel de América Latina en la sostenibilidad Global: Fomentando la cooperación con Europa” junto con @FelipeCalderon donde dialogamos sobre sostenibilidad, protección de la Amazonía y áreas protegidas marinas y la… pic.twitter.com/WUmYxczipN 🇨🇴

La competencia no está fácil: las mujeres con más experiencia en diplomacia

Los colombianos no son los únicos que están en la disputa del cargo, hay otros nombres que se van perfilando con fuerza, además, con experiencia en cargos diplomáticos.

Susana Malcorra, canciller de Argentina, tiene experiencia en la alta diplomacia internacional y conoce muy bien el sistema de Naciones Unidas, ya que desde 2008 hasta 2012 fue secretaria general adjunta del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno de Naciones Unidas, nombrada por el secretario general Ban Ki-moon.

La segunda es la presidenta de Barbados, Sandra Mason, quien presidió el Comité de Derechos del Niño en la ONU.

Michelle Bachelet, dos veces presidenta de Chile, expresidenta de Unasur y la primera encargada de la Agencia de la ONU para la Igualdad de Género, ONU Mujeres, es uno de los perfiles más destacados. Además, ha desempeñado el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ostenta la presidencia honorífica de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño de la Organización Mundial de la Salud. Su candidatura representa indudablemente un gran poder y resalta la importancia de las mujeres en puestos de liderazgo.

Michelle Bachelet, dos veces presidenta de Chile

Es importante recordar que ninguna mujer ha ocupado ese cargo, y quizás alguna de las candidatas mencionadas aprovechado sus conocimientos en el organismo multilateral, lo pueda hacer por primera vez en la historia.

Aún queda tiempo

El actual secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, termina su periodo en 2026, es decir, quedan más de dos años para su remplazo.

Sin embargo, las fichas se empiezan a mover desde ya, cada uno busca respaldos, contactos, fortalecer relaciones y elevar su perfil para ocupar dicho cargo.

Entre esas movidas, la relación con Petro puede jugar un papel importante en los círculos diplomáticos y reconociendo la buena fama que se ha hecho el presidente por iniciativas como el cambio de deuda por acción climática.