Belizza Ruiz fue llamada por la Procuraduría General de la Nación luego de sus declaraciones ante los medios de comunicación, pues dijo que Irene Vélez, ministra de Minas, mintió a la hora de presentar cifras sobre las reservas de gas de Colombia para frenar así las exploraciones de hidrocarburos en el país.

La ministra habría presentado un informe ‘inflado’, en el que se habrían combinado las reservas probadas y las probables, pese a que había sido advertida por su propio equipo de trabajo del grave error que esto supondría, dijo Ruiz en reiteradas ocasiones.

Fue por ello que la entonces viceministra de Energía renunció, pues mostró su desacuerdo con el proceder de la que era su jefe, ya que según expresó, no se sentía tenida en cuenta por esta.

“Nunca recibí un mensaje donde me pidiera que revisara el informe… No se entiende de dónde sacan la información. No hay estudio… No sé cómo la obtuvieron”, le dijo la mujer a la Procuraduría en testimonio publicado por Semana.

Ministra de Minas no habría entendido informe que presentó

Ante la Procuraduría, Belizza Ruiz insistió en que Vélez fue enterada de las impresiones del informe que iba a presentar en Davos, Suiza, pero que esta no comprendió o hizo caso omiso a las explicaciones:

“Lo revisó Camilo Rincón, director de Hidrocarburos, y me dijo que había reparos. Yo le pedí que hablara con la ministra, lo hizo a través de WhatsApp con las sugerencias sobre las principales objeciones y le dice claramente: ‘Le sugiero que retire la información sobre el tema de reservas, eso puede traer problemas’”.

Al respecto, Semana interpretó: “Rincón se sintió frustrado cuando trató de explicarle a Irene Vélez los reparos, pues sentía que no lo entendían”.

Fue por ello que la exviceministra enfatizó en culpar del desacierto a Irene Vélez: “El director de Hidrocarburos fue claro en que a ella esto le podía traer problemas”.

En consecuencia, Ruiz se desligó del escándalo: “El documento lo conocí cuando lo publicaron, yo no hice parte de la elaboración ni de la redacción”.