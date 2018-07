El también ex diputado a la asamblea del Valle dirigió la acción a las secretarías de Cultura y Salud de Cali y de Salud del Valle del Cauca y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) porque, según Ramos, estas entidades no exigen ninguna normativa a estas bebidas alcohólicas, informaron varios medios.

Ramos afirma que esto afecta diferentes derechos por ser elaborados de manera artesanal en “alambiques en sus propias casas” sin unas condiciones adecuadas de salubridad.

La tutela fue aceptada por el Juzgado Quinto de Familia de Oralidad de Cali por considerarla “procedente por la presunta vulneración a los derechos de igualdad, debido proceso, al trabajo, a la salud y a la vida”.

La acción judicial afecta a productos como el Arrechón, Viche, Tumbacatre, Hagamos el amor, Levantamuertos, Tomaseca, Curao, Pipilongo, Caigamos juntos, Estemos dos aparezcamos tres, entre otras a las que se le atribuyen poderes afrodisíacos y hasta medicinales.

La Alcaldía de Cali, define el arrechón como un “coctel espirituoso que según quienes lo promueven dicen que contiene borojó, leche condensada, especias como el clavo y la canela, miel de abejas y otros ingredientes secretos. La alegría y el contento en el cuerpo durante el festival tienen una afectuosa relación con la bebida”.

Por esa razón, varios empresarios mostraron su preocupación por que tendrían pérdidas millonarias si no se permite la venta de estos productos en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que comienza en menos de un mes, y dicen que “se podría afectar el desarrollo cultural del evento en su versión número XXI”, indicó Caracol Radio.

El artículo continúa abajo

Sin embargo, la tutela también está envuelta en una polémica porque el tutelante es el representante legal de la entidad Viche del Pacífico S.A.S., que intentó participar en el festival pero no fue aceptada, indicó Tu Barco.

El portal agregó que Ramos señala que reclama igualdad porque mientras él cumple con las normas sanitarias y no lo dejan participar, muchos otros que no lo hacen sí estarán en el evento.

Ramos dijo en 90 minutos: “Violaron una norma y no fueron congruentes con lo que establece la ley. Ellos me califican muy bien con la elaboración del producto ancestral, de 1 a 15, me lo califican en 15, pero cuando ya se enteraron que dure cinco años para que me aprobara el Invima, que es la autoridad máxima de control sanitario para estos licores, me la negaron cuatro veces. Les dio por decir que ya soy industrial, por lo tanto no tengo derecho a participar en el Petronio”.

Ante esto, el Delegado Nacional de Consulta Previa, Bilmar Ernesto Orejuela, representante de quienes elaboran las demás bebidas autóctonas del Litoral Pacífico respondió en ese medio que Ramos “no pertenece a las comunidades negras. [Él] tiene un proceso industrial. Le robó conocimiento a miembros de nuestras comunidades y hoy con un alcohol industrial, está haciendo otros productos derivados del Viche, que es al que le da su reconocimiento el Invima”.

La empresa que Ramos representa registró hace algunos meses el viche como una marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio y las comunidades afros emprendieron un proceso que busca la cancelación de esa marca.

Entre tanto, los productores de estas bebidas harán un plantón en el Parque Caicedo de Cali este viernes 13 de julio a las tres de la tarde. Uno de los voceros señaló: