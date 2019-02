View this post on Instagram

Multa justa o injusta, igual la pagamos con @steven.claros07 @somoslosinsaciables solo somos los voceros, ustedes suscriptores y amigos de nuestro canal de YouTube se unieron #PorElDerechoALaEmpanada Se nos reduce el presupuesto un poco pero es por una buena causa! Seguiremos en la búsqueda de restaurantes que valen la pena en cualquier rincón. Qué el mundo conozca que en Colombia nos apoyamos a pesar de las injusticias. #MasComidaMenosOdio @esetonito @soydavidrc #Empanada #losInsaciables #ConLicenciaParaProbar