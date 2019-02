Stiven Claros, que se encontraba con sus compañeros, señaló que fueron abordados por los policías para imponerles un comparendo de $ 800.000 por “propiciar la ocupación indebida del espacio público”, indica el parágrafo 10 del Artículo 92 del Código Nacional de Policía.

Asimismo, Claros afirmó que en ningún momento fueron advertidos por parte de los agentes, y que aparentemente el vendedor ambulante tenía los permisos para trabajar allí.

No obstante, las versiones de la Policía Metropolitana de Bogotá aseguraron que efectivamente los jóvenes tuvieron un aviso previamente, pero que los estudiantes ignoraron dicha advertencia y que por eso prosiguieron a generar el comparendo, según El Espectador.

De acuerdo con este medio, cuando Claros conoció esta afirmación de las autoridades dijo que era una mentira de los agentes, controversia que le pone picante a este caso.

“Los policías no tienen lógica, ¿usted cree que si me dicen que al comprarme esa empanada me van a multar yo voy y la compro? Ellos tienen un video del procedimiento, los invito a que lo muestren. Nosotros pasamos y no nos dijeron nada. Esperaron a que compráramos y cuando estábamos comiendo nos pidieron las cédulas”, aseguró Claros, citado por este medio.