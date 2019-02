View this post on Instagram

¡Lo logramos! Más de 13.000 me gusta y 8.000 comentarios nos confirman que la comunidad de #LosInsaciables apoya el #DerechoALaEmpanada. Encontramos a @steven.claros07 Vamos a pagarle la multa y a gastarle una empanada. #Empanadictos #empanadas #empanadalovers