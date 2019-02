View this post on Instagram

*Actualización: ya encontramos a @steven.claros07 y gracias a todos Los Insaciables le vamos a pagar la multa.* LOS INSACIABLES no podemos permitir esto, ¿una multa por comer empanada? Le vamos a dar los 800.000 pesos en efectivo para que pague la multa y adicional una empanada. 1. Ayúdenos primero a ubicar a Steven Claros. 2. Dele like a esta publicación. 3. Mencione a alguien en un comentario. Cuando lleguemos a 8.000 likes y a 8.000 comentarios le llevamos los 800.000 colombian pesos a Steven para que pague la multa que le pusieron por comer empanada en la calle. @esetonito @soydavidrc #PorElDerechoALaEmpanada #MasComidaMenosOdio #LaDietaLaEmpezamosMañana #losInsaciables