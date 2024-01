A pesar de los detalles que dio la hija de Piedad Córdoba sobre la muerte de la líder política, Íngrid Betancourt se abrió sobre lo sucedido y hasta soltó una fuerte afirmación acerca del tema.

Video de Íngrid Betancourt hablando sobre la muerte de Piedad Córdoba

“Conocí cosas que no hubiera querido sobre Piedad Córdoba”, fue lo primero que dijo en Semana la excongresista sobre su relación con quien fuera su colega durante varios años.

Ingrid Betancourt: “Conocí cosas que no hubiera querido sobre Piedad Córdoba” | Vicky en Semana La muerte de Piedad Córdoba conmocionó a Colombia. Ingrid Betancourt la recuerda y reflexiona sobre la senadora, una persona “cuestionable”. Aunque expresó que fue “una amiga”, dice que conoció cosas que no hubiese querido sobre ella. Escúchela aquí. #VickyEnSemana #HablaIngrid Publicado por Revista Semana en Lunes, 22 de enero de 2024

En conversación después del deceso de la mujer cuyo cuerpo fue recibido en Quibdó con una caravana, Betancourt cuestionó a la fallecida chocoana al considerar que su secuestro con las Farc se alargó por culpa de Córdoba.

De hecho, en medio de los cuestionamientos contra ella, surgió una hipótesis por la relación que la senadora del Pacto Histórico tuvo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que señaló como líder de una “organización que maneja drogas, armas, petróleo y oro”.

Por esa razón, al apuntar sobre los “alcances” que supuestamente tiene esa estructura, la excandidata presidencial dejó en el aire una teoría sobre el fallecimiento de Córdoba en Medellín el pasado sábado 20 de enero.

¿Qué dijo Íngrid Betancourt sobre muerte de Piedad Córdoba y posible asesinato?

“Es muy posible que efectivamente haya muerto de un ataque cardíaco, pero en el caso mío en el que he visto tantas cosas en la vida no puedo no pensar que de pronto ella hacía cosas que incomodaban a mucha gente también. Es probable que nunca sabremos la verdad de esos hechos”, indicó.

Betancourt describió a Piedad Córdoba como una fuerza de la naturaleza en su físico, además de que siempre estuvo muy rodeada, por lo que consideró que la forma en la que se dio toda la información sobre la muerte de la congresista deja muchas dudas.

En medio de esos evaluaciones que la excandidata presidencial reconoció que son muy personales, Vicky Dávila le preguntó si en término propio no elimina la hipótesis de que haya sido asesinada, a lo que respondió: “No lo descarto”.

La entrevistada aceptó que no tiene pruebas sobre el tema y que todo eso es solo parte de los cuestionamientos expuestos al hablar de la cercanía de Córdoba con Maduro, por lo que justificó su pensamiento.

“Dado el mundo en el cual ella se movía, ella obviamente tenía mucha información que podía hacerle daño a mucha gente, primero. Segundo, es que cuando se está en este tipo de espacios las personas son sujetas a terminar de una manera violenta”, explicó.

Betancourt, de hecho, aseveró que el deceso de Córdoba le recordó el de Martha Catalina Daniels, cuya muerte fue ordenada por su propia hermana debido a temas económicos. Por eso, al recalcar el mencionado contexto y la posibilidad de que la congresista estuviera en comparecencia con la justicia.

“Uno no sabe que hubiera podido pasar que ella hubiera podido ser algo incómodo para alguien”, sentenció sobre las razones de su planteamiento.

