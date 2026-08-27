Por: Caracol TV

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Colombia enfrenta una crisis ambiental sin precedentes en Tolima, donde una devastadora ola de incendios se desató bajo temperaturas superiores a los 40°C y fuertes vientos secos, según reportó Noticias Caracol. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) comunicó que, en solo una semana, se contabilizaron 10 incendios activos, 7 bajo control y 75 sofocados, la mayoría en municipios como Suárez, San Luis, Armero, Coello y Guamo. Emergencias similares se presentaron también en Nariño y Caldas. Desde el 13 de agosto, Tolima se encuentra en estado de calamidad pública debido a 38 incendios activos en 16 municipios, que consumieron ya más de 20.000 hectáreas de vegetación, cultivos y pastizales, impactando gravemente actividades económicas fundamentales como la ganadería y el cultivo de plátano, café y aguacate.

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La gravedad del desastre crece ante la sospecha de que estos incendios fueron provocados de manera intencional, lo que activa mecanismos judiciales estrictos. El artículo 350 del Código Penal colombiano estipula que quien cause incendios enfrentará penas entre 16 y 144 meses de cárcel, además de multas equivalentes a unos 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la destrucción incluye daño severo a ecosistemas o fauna, el delito se tipifica como ecocidio, ampliando el castigo hasta 15 años de prisión y sanciones económicas que pueden alcanzar varios miles de millones de pesos. Además, la ley obliga a los responsables a participar en programas de restauración ambiental, enfocados en acciones como reforestación, recuperando la justicia restaurativa como herramienta contra el daño ecológico.

Los responsables todavía no han sido identificados, pero las autoridades sostienen hipótesis sobre la coordinación de estas acciones delictivas. El alcalde de Coello, Santiago Herrera, denunció ante Blu Radio un patrón de sabotaje, con focos de incendio reactivados repetidamente y ataques sincronizados que incluso han puesto en peligro infraestructuras clave, como gasoductos. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, sugirió posibles vínculos con disidencias de las FARC, mientras sobrevuelos muestran la aparición de humo en zonas sin calor previo, lo cual sugiere métodos deliberados como la combustión fósil.

La respuesta estatal ha sido contundente. La gobernadora Adriana Magali Matiz interpuso denuncia penal ante la Fiscalía General, respaldada con pruebas técnicas. Paralelamente, el presidente Abelardo De la Espriella ordenó reforzar la Fuerza Pública y solicitó cooperación internacional, advirtiendo mano dura contra los autores intelectuales y materiales de estos hechos, con el objetivo de asegurar que los crímenes ambientales no queden sin castigo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las consecuencias penales por provocar incendios forestales en Colombia?

En Colombia, la persona que provoque un incendio puede enfrentar sanciones penales relevantes, que incluyen desde 16 hasta 144 meses de prisión y una multa aproximada equivalente a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si el daño es mayor y afecta ecosistemas o fauna, el hecho se tipifica como ecocidio, con castigos de hasta 15 años y multas de varios miles de millones de pesos, según el artículo 350 del Código Penal, de acuerdo con Noticias Caracol.

¿Por qué las autoridades sospechan que los incendios en Tolima son provocados?

Las autoridades consideran que los incendios en Tolima fueron provocados por la aparición de focos de fuego en zonas frías y apartadas sin evidencia de calor previo, reactivación deliberada de conflagraciones y patrones de sabotaje que obstaculizan el trabajo de los cuerpos de socorro. De acuerdo con el alcalde de Coello y el ministro del Interior, estos hechos podrían responder a estrategias coordinadas para desestabilizar la institucionalidad, incluso sugiriendo participación de disidencias armadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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