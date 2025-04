Luego de varios meses desde que Gustavo Petro declarara conmoción interior por la situación de orden público en el Catatumbo, el presidente levantó el decreto. Esto quiere decir que las medidas excepcionales terminaron el pasado 24 de abril.

No obstante, la Dian informó que los impuestos establecidos por la coyuntura de la crisis en el oriente colombiano continuarán. Según lo recopilado por La FM, el Decreto 175 de 2025 no necesita una prórroga. En el artículo número 10 explica que las medidas van a ser aplicadas desde “el quinto día hábil siguiente a su publicación y hasta el 31 de diciembre de 2025”.

Uno de los cobros que continuará pegándole en el bolsillo a los colombianos es el del 1 % por impuesto de timbre. Este es el cobro que corresponde a todos los procesos que se hacen en notaria, como el matrimonio civil, el cambio de nombre, compraventa de vivienda y más trámites.

Aquí también está incluido el IVA a los juegos de suerte y azar. A las casas de apuestas se les aplicó el IVA del 19 % y el Ministerio de Hacienda esperaba que se pudiera recaudar unos 700.000 millones de pesos.

El 1 % a las exportaciones de petróleo crudo y carbón, que tuvo un fuerte impacto en la industria de la energía, también continuará cobrándose. Con todas estas medidas, la Dian aseguró que busca recaudar cerca de 3 billones de pesos.

Gobierno planea otro impuesto

El Ministerio de Hacienda de Colombia publicó un borrador de decreto que busca modificar las tarifas de autorretención y las bases mínimas para aplicar retención en la fuente, lo que equivale a adelantar el pago de impuestos. Esta propuesta generó preocupación entre gremios empresariales, ya que afecta a unas 400 actividades económicas, según explicó el director de la Dian, Luis Eduardo Llinás.

El funcionario detalló que se espera recaudar 7,38 billones de pesos con este anticipo de impuestos, que se aplicará principalmente a grandes empresas, excluyendo sectores como el financiero y el transporte aéreo y fluvial de pasajeros. La Dian, que impondrá multa a los trabajadores que no declaren renta, asegura que este anticipo no abrirá un hueco fiscal, ya que se reforzará el control en sectores que hoy no tributan adecuadamente.

Llinás destacó que se están tomando medidas de corto y mediano plazo, como la fiscalización de plataformas electrónicas, además de la modernización de la Dian, para compensar los efectos del anticipo en 2026. También confía en que el crecimiento económico ayudará a sostener el recaudo proyectado.

Por último, el director no descartó la inclusión de nuevos impuestos en decretos de emergencia que el Gobierno podría emitir, especialmente si se agrava la situación por fiebre amarilla o desastres naturales como las inundaciones, ya que se requerirán recursos adicionales para atender esas emergencias.

¿Qué es la conmoción interior?

La conmoción interior en Colombia es una de las tres formas de estado de excepción contempladas en la Constitución Política, junto con la guerra exterior y la emergencia económica, social y ecológica. Este mecanismo le otorga al presidente facultades especiales cuando hay una grave alteración del orden público que no puede ser controlada con los medios ordinarios de las autoridades. Su objetivo es restablecer la normalidad institucional y proteger la vida y los derechos de los ciudadanos.

Durante la vigencia de la conmoción interior, que puede extenderse por un periodo inicial de hasta 90 días (prorrogable dos veces), el Gobierno puede expedir decretos con fuerza de ley, restringir derechos fundamentales como la movilidad o la reunión, y tomar medidas excepcionales de seguridad. Sin embargo, el uso de este instrumento está sujeto al control de la Corte Constitucional y debe ser revisado por el Congreso, para evitar abusos y garantizar que se respeten los principios democráticos.

