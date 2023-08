De no pagarse la billonaria deuda que las EPS tienen desde hace años con los hospitales municipales del departamento, 40 de ellos estarían en grave riesgo de cerrar puertas, pues no tienen ni plata para pagar los gastos mínimos de nómina y de funcionamiento.

Así lo advirtió la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia Aesa que agremia a 116 hospitales del departamento y que lanzó un S.O.S. por la situación que están atravesando en la actual crisis del sistema de salud, pues actualmente las EPS le adeudan a los hospitales antioqueños más de $1 billón, pese a que el gobierno nacional les gira a estas a través del Adres los recursos de la salud de forma puntual.

#ConsejoTA | “Con el aseguramiento comercial que estamos viviendo no somos capaces de sobrevivir. Si seguimos como vamos, los hospitales estamos condenados al cierre.”: Luis Hernán Sánchez Montoya, director ejecutivo @AesaAntioquia. | https://t.co/rnTeNdgruK pic.twitter.com/1vmiTXtVHW — Teleantioquia (@Teleantioquia) August 30, 2023

“De ese $1,15 billones que nos deben, $530.000 millones son de régimen subsidiado, $282.000 millones son de régimen contributivo, $90.000 millones son de deudas por Soat, por último hay $250.000 millones que nos quedaron debiendo las EPS liquidadas. Ahí le hacemos un llamado al gobierno para que se convierta en solidario responsable por haber permitido que esas EPS funcionaran sin un seguro financiero y se quebraran sin pagar deudas”, comentó Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de Aesa.

Según cuentas de la agremiación la EPS que más le debe al régimen subsidiado es Savia Salud con una cartera de $265.000 millones, mientras que en el régimen contributivo destaca la Nueva EPS. El posible cierre de los hospitales se da en medio de la intoxicación de 24 pacientes en Medellín.

Pero la deuda puede ser más abultada teniendo en cuenta que el gobierno Duque y el actual gobierno de Petro le deben a los hospitales municipales de Antioquia varios miles de millones por cuenta de la vacunación Covid. Por ejemplo, tan solo al hospital de Santa Bárbara se le deben $300 millones por este rubro, y al de Itagüí cerca de $700 millones.

Aesa explica que la falta de plata se da por la forma en que se giran los recursos de las EPS a los hospitales locales.

📣Información de interés. La red pública hospitalaria de Antioquia AESA, se declara en peligro y manifiesta su preocupación por el no pago de las deudas por parte de las EPS y del gobierno nacional son la causa de la falta de financiación que ahora está afectando a usuarios. pic.twitter.com/Q6Xiu9N4Qy — E.S.E. BelloSalud Oficial (@ESEBELLOSALUD) August 29, 2023

“Pongamos un ejemplo, a las EPS el gobierno les desembolsa $100 pesos y de estos, ellas les giran a los hospitales públicos apenas unos $65. El resto se distribuyen a los hospitales de mediana y alta complejidad y a las clínicas privadas. Lo demás nos lo quedan debiendo o lo pagan luego de surtirse largos proceso administrativos. Es decir, de todo lo que facturamos a las EPS, estas nos están pagando en promedio el 65%. Ese tema es muy complejo porque así muy difícil subsistir cuando a usted no le pagan todo lo que factura”, explicó Sánchez, quien agregó que dichos pagos no son inmediatos, pues pueden tardarse entre 30 y 120 días.

Aesa advierte que de continuar la problemática, varios hospitales municipales podrían empezar a cerrar en los próximos dos meses, esto teniendo en cuenta que 68 hospitales en Antioquia fueron catalogados en 2022 como en riesgo financiero.

“Hay hospitales como el de Angelópolis, el de Anzá, el de El Carmen de Viboral, el de Guadalupe o el de Necoclí al que las EPS les deben muchos meses, y esa falta de recursos los tienen asfixiados financieramente y por eso están al borde del cierre. Y si se cierran se recarga más el sistema a los hospitales que quedan en pie. Porque esto se vuelve una cadena, un dominó. Si se van cerrando los hospitales de los municipios, los pacientes tienen que irse movilizando a donde haya atención y aumentando el costo de funcionamiento de donde llegan, y eso obviamente recarga aún más las deudas”, comentó el vocero. Días atrás murió una mujer en hospital de Sabaneta.

Un reflejo de esta situación lo ofrece el hospital de Santa fe de Antioquia que en tan solo tres años pasó de atender a 400 pacientes que consultaban por Medicina Interna, a 1.500 hoy, y que no solo provienen del occidente del departamento sino también desde el suroeste. Hoy el pasivo total del hospital ronda los $44.000 millones.

“Para atender esa mayor demanda pasamos de tener dos quirófanos a tener cinco, fortalecimos servicios como Urología y Ortopedia y tuvimos que hacer una contención del costo de operación. Pero mientras no se pague mayor dinero, no se van a poder cumplir con las obligaciones que tenemos, y esto quitaría la oportunidad de que los pacientes de regiones no se puedan atender más cerca y tengan que ir hasta Medellín”, explicó Claudia Calderón Rueda, gerente del hospital de Santa fe de Antioquia.

Calderón también señaló la paradoja que enfrentan los hospitales municipales, ya que el mismo sistema de salud les evalúa el ítem de recuperación de cartera. “Pero como no nos pagan, nos terminan calificando mal. Por eso mi mensaje es que no hay que esperar a que un hospital llegue a pedir auxilio para que le paguen lo que le corresponde, porque hay un riesgo fiscal y financiero que puede afectar la calificación de estos”, añadió.

Por esta situación, Aesa le solicitó al Gobierno Nacional que agilice la normatividad para que también haya un giro directo de recursos a los hospitales municipales, como actualmente ocurre con parte de los desembolsos del régimen subsidiado, para que así los centros de salud puedan tener mayor disponibilidad de recursos.

“La petición puntual es que a través del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud se tomen las decisiones que tenga que tomarse para que haya flujo directo de recursos a los hospitales, porque si no empezaremos a ver el cierre definitivo de muchos servicios y hospitales en poco tiempo. La crisis no es nueva pero se ha venido profundizando. El gobierno dice que hay suficiencia de recursos para la salud, pero la cuestión es que cada vez se disminuye el flujo para nuestras instituciones. Por eso insistimos que, en el corto plazo, se hagan traslados directos a los hospitales de las deudas correspondientes al régimen contributivo. Porque el gobierno le pasa la plata a las EPS y estas empiezan a dificultar los giros, dejándonos de últimos en los pagos pese a que a veces somos los primeros que atendemos a la gente”, apuntó Sánchez.