El reportero Álvaro Acevedo se encontraba haciendo un recorrido por varios puntos de la ciudad para verificar qué tan obedientes han sido los bogotanos con la medida, y se encontró que todavía hay varias personas que salen a las calles, algunas, eso sí, con su respectiva justificación para hacerlo.

“En un principio, todos tienen una buena razón para estar en las calles. Algunos lo argumentan con sus documentos, otros, dicen no entender o, mejor, hacerse los que no entienden”, relató Acevedo, haciendo referencia a la particular respuesta que le dio un hombre.