Después del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, uno de los hombres que aparece en los videos golpeando al sicario decidió hablar públicamente sobre lo sucedido y contar su versión sobre los momentos de angustia y rabia que se vivieron allí.

En entrevista con Citynoticias, Cristian Roberto Copajita aseguró que no forma parte de ninguna estructura criminal y que su única intención era colaborar con la captura del atacante, por lo que se le pudo ver en las imágenes que rondaron en redes sociales golpeando al sicario de 15 años y profiriéndole amenazas para evitar que escapara.

“Solo soy un ciudadano que quería ayudar”, expresó el hombre en declaraciones retomadas en el medio citado, y aclaró que desconocía la presencia del senador en el lugar. Según dijo, solo actuó al escuchar los disparos y ver el caos que se desató en la zona.

En el testimonio, el ciudadano señaló que vive hace 19 años en ese sector y trabaja en las cercanías del sitio del atentado y que, al escuchar los disparos, salió a la calle sin saber exactamente qué ocurría. “Yo trabajo ahí en la esquina. Escuchaba los tiros y yo salí como loco”, relató, añadiendo que solo escuchaba voces que decían: “cójalo, cójalo”.

Además, Copajita admitió haber golpeado al sicario, pero enfatizó que no lo hizo con la intención de silenciarlo, como han insinuado algunas personas en redes sociales. En sus palabras aseguró: “También digo ciertas cosas que no debo como ‘le voy a meter una puñalada’, pero eso fue solo palabra, yo no saco nada”.

Desde el día del ataque, este ciudadano se ha presentado ante la Fiscalía para dar su versión de los hechos. También contó que ha sido amenazado de muerte por haber aparecido en los videos que circularon ampliamente en redes sociales tras el atentado.

Cómo fue el atentado contra Miguel Uribe Turbay, en Bogotá

El ataque se produjo mientras Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, realizaba un mitin político en el parque El Golfito del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, Bogotá. Alrededor de las 5:25 PM (hora de Colombia), un sicario le disparó por la espalda. Según los reportes, Uribe Turbay recibió al menos dos impactos de bala en la cabeza y uno en la pierna. Tras el ataque, se desató un tiroteo entre los guardaespaldas del político y el agresor. El atacante, un adolescente de 15 años, fue herido en el pie y posteriormente capturado. La Fiscalía General de la Nación ha calificado el hecho como un intento de magnicidio con motivaciones políticas.

Uribe Turbay fue trasladado de urgencia a la Clínica Engativá y luego a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue sometido a varias cirugías de alta complejidad, incluyendo una de neurocirugía. Desde el día del atentado, su estado de salud ha sido reportado como “extremadamente crítico” y de “máxima gravedad”, con pronóstico reservado, permaneciendo en la unidad de cuidados intensivos. La investigación del atentado ha avanzado con la captura de varias personas presuntamente implicadas en la logística del ataque, incluyendo a quienes habrían suministrado el arma al menor que disparó.

