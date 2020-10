La víctima, identificada como Felipe Murillo, sufrió el intento de robo de su vehículo, en un episodio que por poco termina en tragedia, informó Noticias Caracol.

El hombre, quien sobrevivió milagrosamente después de recibir un disparo en todo el rostro, fue amenazado en pleno cruce de esas dos avenidas principales de Bogotá, añadió ese medio.

“Llega una persona por la derecha y otra por la izquierda. La de la derecha me dice que me baje de la camioneta; el de la izquierda, cunado levanto las manos y me inclino para atrás, me dispara. Me produce heridas en la cara; en la frente y la ceja. El disparo atraviesa la nariz y sale para alojarse en la puerta”, relató Murillo, en diálogo con ese noticiero.