La furiosa reacción del ciudadano quedó captada en un video que circuló rápidamente en redes sociales y que mostró el momento exacto en el que se dirigió al vehículo para luego prenderle fuego.

Los hechos ocurrieron en la noche de este miércoles en Sincelejo, más exactamente en el barrio Venecia, según indicó El Universal.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre, cansado del ruido que emitía el camión mezclador de cemento que estaba funcionando para una obra que estaban ejecutando frente a su vivienda, salió lleno de ira y provocó las llamas dentro de la cabina del mismo, que de acuerdo con el mismo medio pertenecía a la empresa Concretos del Norte.

Sosteniendo en sus manos lo que parecía un tubo, el hombre se acercó lo más posible a la puerta del conductor y accionó un encendedor que terminó prendiendo en llamas el vehículo.

En Sincelejo una persona le prendió fuego a un camión porque el ruido le molestaba pic.twitter.com/GbMsVceyfK — Luchovoltio (@luchovoltios) December 22, 2022

Quien cometió el delito respondería al nombre de Luis Fernando Díaz, quien es hijo de un reconocido empresario, dueño de Funeraria Los Ángeles, confirmó el periódico.

Las autoridades no han confirmado las causas del insólito hecho, pero sí confirmaron que el hombre no pudo ser detenido al no ser visto en flagrancia.

“Los policías que atendieron el caso pudieron establecer por información de la comunidad que un ciudadano residente del sector, inconforme con los trabajos y el ruido producido por parte de los vehículos que se encontraban en el lugar, decidió en un acto irracional y de intolerancia realizar esta conducta”, aseguraron desde las autoridades, según citó Semana.

La revista mencionó que la firma transportadora del concreto ya está adelantando acciones legales contra el hombre, para que responda por el delito de daño a bien ajeno.