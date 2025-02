Durante el fin de semana pasado, el hombre se hizo viral después de grabar a un grupo de guerrilleros que le robaron su motocicleta en un retén ubicado en una vía nacional.

(Vea también: Nuevo informe relata cómo sobrevivieron hermanos en el Amazonas: lo que hicieron asombra)

En una entrevista con ‘El Ojo de la Noche’, de Blu Radio, explicó por qué los miembros de las disidencias de las FARC le permitieron hacer la grabación. Y es que el bogotano aseguró que pidió permiso para registrar el momento como prueba del hurto.

El mencionado incidente ocurrió en los límites de Huila y Cauca, cuando Rico se dirigía a Santander de Quilichao para un proyecto comunitario. En el camino, fue detenido por hombres armados, quienes le exigieron su moto. Ante la preocupación de que su aseguradora no creyera su versión, decidió solicitar a los guerrilleros que le permitieran grabar.

“En realidad yo le pedí a los señores de las Farc que me dejaran grabar, pues para que no fueran a pensar que me había robado las cosas o que era mentira que las Farc me los había encontrado y había perdido la moto. Yo les pedí pues que si me dejan grabar como prueba y ya. Y les dije literalmente para que me creyeran. Y ellos se lo preguntaron y me dijeron que sí”, expresó el afectado a la casa periodística cita.