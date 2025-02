Un preocupante incidente de inseguridad se presentó recientemente en la vía que conecta los departamentos del Huila y Cauca, según manifestaron fuentes locales y reportes de Blu Radio. Dos individuos armados con pistolas y un fusil interceptaron a un motociclista, amenazándolo y despojándolo de su vehículo de alto cilindraje en un acto que quedó capturado en video a través de un teléfono celular.

El afectado, que viajaba en una motocicleta Ducati valorada en más de 100 millones de pesos, fue forzado a detenerse en lo que parecía ser un retén ilegal. Los criminales lo intimidaron gravemente, haciéndole bajar de su moto y procediendo a robársela. Seguidamente, los guerrilleros escaparon en una camioneta Toyota de alta gama, con placas KYM115, dejando al hombre en un estado de shock y desolación, de acuerdo con el citado medio.

El video del incidente, compartido por la propia víctima en redes sociales y medios de comunicación, muestra a uno de los delincuentes subiéndose a la camioneta, interactuando brevemente con otra persona dentro del vehículo antes de acelerar y huir rápidamente del lugar.

En las imágenes también se observan otros vehículos, incluido un furgón y un camión pequeño, que aparentemente también fueron blanco de intimidaciones por parte de los armados. La víctima del robo, visiblemente afectada, expresó su consternación y desaliento respecto a la situación de seguridad en la región.

“Y esta es la historia de este país, me acaba de quitar la moto, la guerrilla. Estoy en la mitad entre el Huila y el Cauca, todavía no me la creo. El país es muy bonito, pero hay gente de mie… Bueno, voy a mandar la ubicación y eso para después poner la denuncia”, señaló el hombre afectado.

Este incidente vuelve a abrir un panorama oscuro de violencia que se vivió en Colombia en la década de los 90 y los 2000, cuando no se podía viajar por carretera debido al temor que había con la guerrilla y sus retenes para robar y secuestrar a personas.

La situación también pone en relieve los desafíos que enfrentan los viajeros cotidianos y la necesidad de un refuerzo en las medidas de seguridad en áreas particularmente vulnerables a actos delictivos. Este panorama podría llevar incluso a que los precios de los seguros se incrementen, pues las empresas podrían subir costos ante el peligro inminente en las carreteras de Colombia por parte de grupos armados.

Las autoridades locales y nacionales están llamadas a responder con acciones concretas para proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad en estas vías críticas. Según la emisora, se ha solicitado una mayor presencia policial y se están tomando las medidas apropiadas para investigar y abordar este y otros incidentes similares que amenazan la paz y la estabilidad en las vías del país.

