Además de las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre acción climática y descarbonización de la economía nacional, la noticia en Davos, sede del Foro Económico Mundial, llegó por cuenta de la comitiva que acompañó al mandatario. Sumada a la presencia del canciller y de ministros como el de Comercio (Germán Umaña) y la de Ambiente (Susana Muhamad), llamó la atención la asistencia de Hollman Morris.

El sugerente de Televisión de RTVC, foco de críticas en los últimos días por las denuncias en su contra por supuesto acoso laboral, viajó a la ciudad suiza con toda la comitiva oficial, aparentemente sin ninguna función clara, pues RTVC ya había enviado a uno de sus reporteros a cubrir la participación del Gobierno en el Foro.

Además de esto, el hecho generó controversia en redes sociales debido a que Morris había sido citado por el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, a una reunión junto a la gerente de RTVC, Nórida Rodríguez, en la que se buscaría aclarar el panorama del caso y darle trámite a las denuncias sobre supuesto acoso laboral.

Por otra parte, organizaciones de mujeres habían anunciado protestas y un plantón frente a las instalaciones del medio para rechazar la presunta conducta de Morris contra algunas funcionarias. Para algunos, el viaje a Davos llegó en un momento propicio para que Morris evadiera los coletazos del escándalo.

Sobre las denuncias, cabe recordar que las directoras del Canal Institucional y de Señal Colombia enviaron cartas el pasado 2 de enero dirigidas a la gerente Rodríguez, denunciando los aparentes malos tratos de Morris. “Han logrado generar en mí, sensaciones de intranquilidad, por ejemplo, cuando he sido requerida para reunión en la Subgerencia de Televisión, me he sentido intimidada, cuestionada e insegura. Estas sensaciones causadas, generan desmotivación en el entorno laboral”, dijo Lina Marcela Moreno, directora del Canal Institucional.

Por el caso, el Ministerio de la Igualdad, en cabeza de Francia Márquez y a través del Viceministerio de las Mujeres, le pidió a la Procuraduría investigar las versiones y tomar las acciones necesarias. El Ministerio Público, por su parte, hizo un llamado al Comité de Convivencia de RTVC para que tramite las denuncias con la mayor celeridad posible.

Morris, a través de su cuenta de X, dijo que se está violando el debido proceso, pues dijo no tener conocimiento de las denuncias hasta su publicación en medios de comunicación. Además, dijo que desconoce de lo que se le acusa y, por lo tanto, “no sé de qué defenderme”. “Es claro que soy juzgado ante la ‘justicia y tribunales mediáticos’ antes de que se me garantice el derecho al debido proceso. Se hacen públicas las supuestas denuncias para evidentemente no garantizar la reserva que exige la ley y llevarme al escarnio público”, aseguró.

Entre tanto, desde el Congreso siguen llegando pronunciamientos contra el nombramiento del funcionario. Uno de los más recientes es el de la representante Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, quien le dijo a El Espectador que es una “traición” que Morris siga en el Gobierno.

“Hollman nunca debió ser subdirector de RTVC. Que el presidente lo remueva de su cargo porque esto es una traición a la promesa de campaña de Gustavo Petro, que ha nombrado a varios hombres denunciados por violencias basadas en género”, agregó.

Al presidente Gustavo Petro se le suma, con Hollman Morris, otro escándalo durante su viaje en Davos, Suiza. El lío principal se debe a que el mandatario alquiló una lujosa casa por más de 4.500 millones de pesos en esa ciudad, aunque inicialmente no iba a ir a con la comitiva.

Petro argumentó que la renta del predio fue para incentivar el turismo de Colombia en esa región. Sin embargo, a presidente le cayeron todo tipo de comentarios por parte de la oposición, quienes le cuestionaron la falta de austeridad.

Finalmente, el mandatario se echó para atrás con su decisión para ir con la comitiva. Sumado a ello, se reunirá con el Papa Francisco luego del viaje a Davos.

