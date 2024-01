A través de las redes sociales del Ministerio de la Igualdad, el nuevo Viceministerio de las Mujeres se pronunció sobre las denuncias que se conocieron este miércoles por supuestos casos de acoso laboral en RTVC. Se trata de las acusaciones en contra de Hollman Morris, el subgerente de televisión de la entidad, a quien señalan de presuntas presiones y malos tratos.

“El Viceministerio de las Mujeres hace un llamado al Ministerio Público [Procuraduría General] para adelantar las acciones necesarias con relación a las denuncias de acoso laboral efectuadas por funcionarias del sistema de medios públicos RTVC”, dice el mensaje publicado por el Ministerio de Igualdad.

Desde el Ministerio de Igualdad y Equidad, el Viceministerio de las Mujeres hace un llamado al Ministerio Público @PGN_COL para adelantar las acciones necesarias con relación a las denuncias de acoso laboral efectuadas por funcionarias del sistema de medios públicos @RTVCco Si… — Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia 🇨🇴 (@MinIgualdad_Col) January 10, 2024

La cartera agregó que, aunque ningún tipo de violencia debe ser aceptada en la sociedad, “en el caso de las y los servidores públicos es más urgente evitar dichas violencias y deben ser estos quienes den ejemplo al país trabajando decididamente por garantizar espacios seguros libres de acoso laboral, cualquier tipo de violencia y/o discriminación”.

Hasta el momento se conoce que las directoras del Canal Institucional y de Señal Colombia, parte de RTVC, enviaron cartas el pasado 2 de enero dirigidas a la gerente, Nórida Rodríguez, denunciando los aparentes malos tratos de Morris. “Han logrado generar en mí, sensaciones de intranquilidad, por ejemplo, cuando he sido requerida para reunión en la Subgerencia de Televisión, me he sentido intimidada, cuestionada e insegura. Estas sensaciones causadas, generan desmotivación en el entorno laboral”, escribió en su carta Lina Marcela Moreno, la directora del Canal Institucional.

Según explicó, recibió cuestionamientos por no consultar con la Subgerencia de Televisión la realización de un contenido, “desconociendo que para casos como este y el giro ordinario de la parrilla del Canal propuse la realización de un seguimiento conjunto semanal o quincenal, que no fue concedido sin justificación”.

Silvia Orlandelli, directora de Señal Colombia, dijo que los canales de comunicación con Morris han sido “escasos y precarios”. Agregó que “las instrucciones recibidas se limitan a correos electrónicos, algunos de estos, en términos que distan de una comunicación empática y asertiva que debería estar presente en cualquier interlocución como parte de un equipo de trabajo”.

El subgerente de RTVC ya tiene denuncias en su contra por casos de maltrato y acoso contra mujeres. Una de ellas fue María Antonia García, quien interpuso el recurso. De hecho, se mostró indignada cuando supo del nuevo cargo del político.

Otra que interpuso una denuncia fue Patricia Casas. Ella señaló a Morris de violencia doméstica, sin embargo, retiró dicha denuncia.

