La periodista María Antonia García, colaboradora del New York Times, quien lo denunció por abuso en hechos ocurridos en España en 2011, aseguró que Morris la manoseó y besó a la fuerza frente a cuatro testigos.

García señaló a través de Twitter, “que se tenga porque ya vamos a reactivar mi denuncia por acto sexual violento. Los abusadores sexuales no pueden ser premiados con cargos pagados con nuestros impuestos”.

La periodista interpuso la denuncia en la Fiscalía en 2019; sin embargo, el proceso se archivó el 2021.

Tras varias entrevistas realizadas a Morris para conocer los hechos, aceptó parcialmente lo sucedido. Además, mencionó que García después del encuentro en España y antes de la denuncia le pidió trabajo.

“Ayúdame al trabajo, ayúdame a trabajar, consígueme un trabajo, tú eres lo mejor y ocho años después, cuando me lanzó a la candidatura de la alcaldía, descubro que dizque yo la acosé”, sostuvo Morris en una entrevista en la Tele Letal.

Esa no ha sido la única denuncia contra el periodista, pues fue acusado por su exesposa Patricia Casas, con quien convivió durante 20 años, de violencia psicológica, física y económica.

La mujer señaló “para mí no es coherente que uno marche por la educación pública, pero su hija no tenga cómo estudiar, que uno marche por la integridad de las mujeres, pero no las respete”, en una entrevista para la W.

Casas en su momento sostuvo que tuvo que pasar por penurias económicas, pues el periodista no se hacía responsable de sus obligaciones.

“En mi casa ha faltado el alimento, el colegio de mi hija, asume su alimentación, ella le contó a un profesor y ellos toman la decisión de encargarse de la comida y de los útiles escolares”.

Sin embargo, la exesposa sorprendió con un giro a su discurso, “celebro el nombramiento de Hollman Morris como gerente de RTVC. Hoy es una oportunidad maravillosa que se abre para ti a nivel profesional y estoy segura de que vas a sacar este proyecto adelante.”

Y agregó, “tramitar conflictos no es hacerlos eternos en el tiempo. Esto, por el contrario, ha sido sustento de oportunidades gratuitas para adversarios de toda índole, cada uno con sus intereses. Te felicito porque te has caído, pero también te has levantado con valentía”.

Voces de rechazo hacía el nombramiento de Hollman Morris



Hay voces que se unen a la de García, está la de la también periodista Carolina Valencia, quien hace una fuerte crítica, “Todo el progresismo colombiano unido para defender a sus violentos hombres, a los amiguis, no importa la voz de las denuncias, no importa las vidas que cobren sus actos, no importa nada, con tal de seguir en el poder. Que asco de izquierda, que asco de cambio, que asco todo.”

Asimismo, la feminista y escritora Sara Tufano, “la relación entre Gustavo Petro y Hollman Morris es inédita. Que un presidente decida lanzarse al abismo para darle trabajo a su entrañable amigo con denuncias de VBG es alucinante. ¿Por qué Morris exige la gerencia de RTVC, la Alcaldía o una Embajada? ¿Sabe algo que nosotros no sepamos?”.