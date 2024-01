El subgerente general del sistema de medios públicos de Colombia, RTVC, Hollman Morris, está de nuevo en el ojo del huracán por presunto acuso laboral y desórdenes en las parrillas de programación de varios de los canales más importantes del país.

Así lo denunció la directora de Señal Colombia, Silvana Orlandelli, en una extensa carta dirigida a la hoy gerente de RTVC, Nórida Rodríguez.

En la misiva de 10 páginas, Orlandelli asegura que se siente “perseguida, insegura, desinformada y vulnerada en mi derecho de trabajar dignamente”, todo ello por supuestas actuaciones de Morris, quien fue denunciado en el pasado por acoso.

Según la directora de Señal Colombia, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá estaría ejerciendo una “improvisación total” en los contenidos que se programan para ser transmitidos en dicho canal y, además, estaría “maltratando” a los trabajadores con posibles repercusiones negativas.

Pero no se trata solo de la denuncia de Orlandelli en la que describe varias presuntas irregularidades que estarían afectando a RTVC y sus trabajadores, sino que también se conocieron más denuncias por parte de la también directora de Canal Institucional, Lina Moreno Zapata.

Según ella, los comportamientos de Morris también la han hecho sentir “intranquila”. “Por ejemplo, cuando he sido requerrida para una reunión en la Subgerencia de Televisión, me he sentido intimidada, cuestionada e insegura”, dijo.

De igual manera, insistió en que no se trata de actuaciones aisladas, sino que “han sido reiteradas al punto de parecer sistemáticas”, aseveró.

Con todos esos señalamientos en su poder, la gerente Nórida Rodríguez radicó una carta ante la Procuraduría General de la Nación en la que describe las quejas recibidas de Ordenalli y asegura que, al parecer, Hollman Morris “ha generado un nivel laboral hostil, agresivo, ofensivos con permanentes abusos y faltas de respeto en contra de la dignidad y derecho que tienen como trabajadoras oficial”.

Así mismo, aseguró que las quejas fueron trasladadas al Comité de Convivencia Laboral de RTIVC, al área de control disciplinario interno y al área de Talento Humano para que tomen las medidas correspondientes.

Mientras la Procuraduría decide qué hacer, se sabe que algunos trabajadores de la entidad están citando a un plantón para exigir la renuncia de Morris.

“Exigimos la renuncia de Hollman Morris de RTVC debido a que es un agresor de mujeres”, dice una de las invitaciones citando a un plantón para el próximo 19 de enero.

Como es bien sabido, Morris ya ha enfrentado otros procesos penales tras ser señalado de acosar a una mujer y de efectuar violencia intrafamiliar contra su exesposa, Patricia Casas.

Morris, conocido por ser una mano derecha del presidente Gustavo Petro, llegó a RTVC en junio de 2023, en medio de polémicas. María Antonia García, una reconocida periodista, es una de las que denunció al exgerente de Canal Capital por acoso. Ante la noticia de su nuevo puesto, García respondió indignada y dijo que él no podía ser “premiado”.

