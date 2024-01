Y es que esta semana se conocieron graves acusaciones por presunto “maltrato y persecución” laboral que habría ejercido Hollman Morris contra empleados de RTVC, lo que también revivió acusaciones antiguas y motivó algunas nuevas.

Aunque la situación hizo que muchos pidieran su renuncia o su destitución, Morris se planta en su inocencia y descarta su salida, mostrándose retador y matizando las críticas como ataques políticos por su labor, pese a que incluso desde el Gobierno y la propia gerente de medios públicos, Nórida Rodríguez, parecen estar en su contra.

Pasada la medianoche del viernes, Morris volvió a pronunciarse en su cuenta de X: “Antes de irme a dormir, un día duro, triste, le pido a mi madre, a mis hijos, a mis hermanos, disculpas”, escribió, sorprendiendo a muchos de los que lo leyeron.

Sin embargo, a renglón seguido aclaró que no agachaba la cabeza por nada de lo que lo acusan: “Las convicciones que me enseñaron en casa y queridos sacerdotes jesuitas desde el colegio nos han llevado a conocer hoy la infamia y el odio como nunca antes”, sostuvo.

“Disculpas, sí, porque muchas veces me han pedido que haga pausas, me aparte, que me retire. No lo voy a hacer”, enfatizó.