Durante esta semana, la atención de los colombianos se ha centrado en Hollman Morris, después de que Lina Marcela Moreno, directora del Canal Institucional, y Silvana Orlandelli, directora de Señal Colombia, entregaran cartas a Nórida Rodríguez, gerente de RTVC, acusando al exconcejal de Bogotá de acoso laboral.

Esto revivió los comportamientos, presuntamente, inapropiados de Morris cuando fue cabildante de la ciudad. Varios extrabajadores han contado casos de acoso y abuso durante el tiempo que compartieron con el subgerente de RTVC.

Carolina Valencia Bernal, comunicadora y periodista, con experiencia en asesoría de comunicaciones, relaciones públicas, fue secretaria de Hollman Morris en el Concejo de Bogotá desde 2016 hasta 2019.

La exfuncionaria aseguró que, durante ese tiempo, sufrió situaciones inadecuadas y que no le competían. Por ejemplo, manifestó que él la mandaba a pagar facturas de los servicios de su casa, administración y hasta comprar desodorantes cuando llegaba enguayabado y sin cambiarse de ropa al cabildo Distrital.

“Yo en serio no sabía como denunciarlo, yo estaba con psicólogo del Concejo de Bogotá y ella me decía que era mi decisión si quería denunciarlo. La presidente del sindicato también me insistía en hacerlo, hasta que llegó un momento que se tornó el tema tan intolerable y de demasiado estrés para mí que decidí denunciarlo al comité de convivencia laboral”, aseguró Valencia Bernal en Caracol Radio.

Explicó que redactó una carta donde exponía todos los maltratos que recibió por parte de Morris y decidió no volver a la oficina porque “sentía miedo y no soportaba más estar al lado de Hollman, era tal el maltrato que ya no podía ni verlo”.

De igual manera, aseguró que el comité los citó después de las elecciones de octubre de 2019 a la Alcaldía de Bogotá y el Concejo decidió trasladarla de dependencia para que no trabajara más con él.

Posteriormente, Morris le agradeció por no sacar a la luz pública ese caso, ya que lo podía perjudicar, en ese momento, su campaña y aceptó que la trasladaran de oficina porque él quería “que estuviera bien”.

Valencia, con voz entre cortada, aseguró que es muy difícil vivir con miedo y por eso decidió contar todo lo que pasó para que nadie más pasara por eso. Narra que el esas inseguridades la hicieron pasar por momento difíciles y que no merecía pasar.

“Las cicatrices que uno tiene te marca como fuego por dentro, te anula mentalmente. Yo estuve a punto de suicidarme varias veces, estuve internada en una clínica psiquiátrica, sigo con un tratamiento psiquiátrico, tomo pastillas para la ansiedad. Esto no es fácil, pero me di cuenta que hay más vida después de Hollman Morris”, manifestó la extrabajadora del político del progresismo.

Por último, explicó que él es muy cercano al presidente Gustavo Petro y, quizás por ello, es que él en la actualidad es subgerente de RTVC. Indica que no sabe si Morris le guarda secretos a Petro y por eso está bien posicionado en su Gobierno, teniendo en cuenta, que él sabe da las denuncias de acoso y abuso.

“Eso confirma que hay un desprecio muy profundo desde presidencia por las mujeres y los derechos de nosotros, esto plantea muchos interrogantes sobre las prioridades de Petro en esta presidencia hacia las mujeres y la agencia feminista”, manifestó la exsecretaria de Morris.

