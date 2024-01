Este lunes se dio a conocer que el presidente de la República, Gustavo Petro, tomó la drástica decisión de cancelar su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. La Casa de Nariño explicó que esta determinación se debió a una demora en la posesión del nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

Sin embargo, se conoció que el Gobierno nacional, a través de ProColombia, habría gastado cerca de 1 millón de francos suizos (más de $4.580 millones de pesos colombianos) para el alquiler de una casa de 50 metros cuadrados en Davos, Suiza.

El propósito del recinto que está decorado con la campaña “Colombia, País de la Belleza”, sería utilizado por el presidente de la República Gustavo Petro para adelantar una agenda de encuentro con diferentes delegaciones internacionales.

Lo que llama la atención de confirmarse la cifra, es el alto costo de este contrato para un espacio tan limitado y por tan poco tiempo y que ningún otro país del continente ha instalado un espacio similar.

La respuesta por parte de la Presidencia de la República fue a través de la Secretaria de prensa, María Paula Fonseca, quien señaló que esta casa no está destinada únicamente para el Presidente sino también para promover el turismo nacional y la inversión en el país.

“La verdad: La Casa Colombia en Davos, Suiza no es para que el presidente atienda eventos. Es un espacio de promoción de Colombia, país de la belleza que pretende atraer inversionistas. Es así como tiene agenda permanente y nada tiene que ver con la del presidente de la República. El Gobierno de Colombia está presente en el Foro Económico Mundial con el ministro de Hacienda, de comercio y minminas”.

Otro de los temas que llama la atención, es la persona responsable de gestionar este alquiler: María Antonia Pardo, actual gerente de Asuntos Internacionales y Gobierno en ProColombia. Pardo se encuentra en el centro de la polémica en los últimos días, por ser señalada como una de las integrantes de la comitiva al servicio exclusivo de la Primera Dama, Verónica Alcocer, con un contrato de cerca de $28 millones de pesos mensuales (más de lo que gana un ministro del Gabinete).

“Mi trabajo no es asesorar a la Primera Dama, como afirma, mi trabajo, como gerente de GOBIERNO, es ser el enlace entre ProColombia y cualquier ente gubernamental […] Yo, por ejemplo, me voy ahorita para Suiza porque desde mi gerencia se lideró la primera Casa Colombia en Davos en el marco del Foro Económico Mundial. Demeritar el trabajo ajeno, sin conocerlo, es algo que un periodista no se debería permitir”, señaló Pardo en su cuenta de X.

Por otro lado, la que no se quedó atrás fue la congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal quien también reprochó el alquiler de la polémica casa en Suiza.

El Presidente salió en su defensa, explicando el motivo por el que cual se invirtieron los más de 4.500 millones en el alquiler del lujoso lugar, dando aclaración de que todo se trataría de una malinterpretación

