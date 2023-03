La génesis del caso está en lo que declaró Day Vásquez, quien sostuvo una relación con el hijo mayor del mandatario. Ella afirmó que su exesposo recibió dineros de exnarcotraficantes durante la campaña presidencial del líder del Pacto Histórico. Según comentó, los supuestos pagos se dieron a espaldas de Petro entre 2021 y 2022, en pleno periodo electoral.

Ante esas declaraciones, Petro emitió un comunicado y le pidió a la Fiscalía investigar a su hermano y a su hijo por las supuestas reuniones en cárceles, donde estarían haciéndose pasar por miembros del Gobierno para ofrecer beneficios a cambio de información.

El comunicado del jefe de Estado señala que confía en que sus familiares pueden demostrar su inocencia, pero no por eso escapó de la controversia y Nicolás Alcocer, resultó afectado, ya que al compartir nombre con el hijo mayor de Petro, lo han confundido.

“Quiero aclarar a la gente que no me conoce y a la opinión pública que en el comunicado hecho por mi papá, no se refiere a mi, si no a mi hermano Nicolás Petro. Agradezco la prudencia antes de enviar mensajes o etiquetarme en publicaciones que afectan mi buen nombre”, señaló el joven en su cuenta de Twitter.