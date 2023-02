La inseguridad en Bogotá es paisaje de cada día para los ciudadanos que tienen que salir a sus lugares de trabajo o estudio con el temor de que puedan ser robados en el transporte público o en las calles de la ciudad. Esta vez, la víctima fue el hijo del exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien le hurtaron su celular y su caso fue viral en redes.

El joven, identificado como Martín Peñalosa, habló en Caracol Radio y contó que, aunque logró ubicar el celular, no le fue posible recuperarlo. Además, hizo un llamado a la Policía y la Fiscalía, pues hay un sector donde suelen aparecer los dispositivos hurtados.

“Todos los celulares robados en Bogotá llegan a 3 cuadras en el centro y nada está pasando. Es la segunda vez que cuando me roban el celular, aparece después en esta cuadra. Toda la ciudad sabe que acá llegan celulares robados y no se hacen nada”, expresó en la emisora.

También, indicó en la entrevista qué fue lo que le dijo su padre Enrique Peñalosa cuando se enteró que a su hijo Martín lo habían vuelto a robar: “¿Otra vez? mucho gue…”.

Finalmente, el joven aseguró en la cadena radial que la Policía lo ayudó en este caso, pero no pudieron hacer nada por resolverle el problema e hizo un análisis más profundo sobre lo que se debe hacer en este tipo de situaciones.

“No es un problema menor, va mucho más allá del hecho que roben celulares. No hay una ley que ayude a la autoridad a hacer algo. A los ladrones los encarcelan y los sueltan al día siguiente como si nada. Algo se tiene que hacer, tiene que haber un foco de atención más grande por parte de las autoridades, ya nos acostumbramos a que si salimos a la calle nos pueden matar y no pasa nada”, comentó.

Fui a la ubicación, me acompañó una patrulla de la estación ahí cerca. Apenas me fui lo volvieron a prender y me llegó la ubicación en la misma cuadra. El ladrón cagado de la risa porque nada se puede hacer. pic.twitter.com/IqIbX75Zxo

— Martín Peñalosa (@Martin_Penalosa) February 6, 2023