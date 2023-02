El hijo del exalcalde de Bogotá contó en Twitter que fue víctima de la inseguridad. Según explicó, le robaron el celular en un reconocido restaurante y, aunque logró ubicarlo en el centro de la ciudad (a donde van a parar casi todos los dispositivos hurtados), no pudo recuperarlo.

(Lea también: Atracaron Starbucks de exclusiva zona de Bogotá: 4 hombres entraron con armas al lugar)

Ayer me robaron el celular en KFC y acá tengo la ubicación de donde está. Es la segunda vez que cuando me roban el celular, aparece después en esta cuadra. Toda la ciudad sabe que acá llegan los celulares robados y no se hace nada. Soluciones? @PoliciaColombia @PoliciaBogota pic.twitter.com/7H0lBZmfjO

— Martín Peñalosa (@Martin_Penalosa) February 6, 2023