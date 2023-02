Q’HUBO dialogó con un ciudadano en Ibagué, víctima y propietario de una papelería situada sobre la avenida Guabinal. Contó que el atraco ocurrió el viernes a eso de las 6:20 de la tarde.

“Yo estaba en el local cuando un sujeto entró. Yo estaba de espalda y lo que el ladrón hizo fue jalar la cadena de oro que tenía puesta. Aunque la zafó, yo volteé y lo agarré del buso. Forcejeamos”, dijo.

(Vea también: Turista antioqueño, con pronóstico reservado tras ser golpeado por jet ski en Cartagena)

Y agregó, que en medio del forcejeo el ladrón sacó un arma, al parecer de fuego, y le disparó en el abdomen.

“Él no dijo ni ‘mu’. Cuando entró no me intimidó con ningún arma, no dijo nada. Cuando forcejeamos fue cuando sacó la pistola y disparó. Cuando salió, se subió en una moto que lo estaba esperando. Ambos sujetos huyeron por la (avenida) Guabinal”, indicó el afectado.

El comerciante acudió a urgencias de la Clínica Keralty, de la calle 60, donde los médicos le practicaron una laparoscopia para descartar que la herida hubiera afectado los intestinos, el colón u otro órgano. Por fortuna, su estado de salud es estable y la herida no tuvo mayores consecuencias. Eso sí, le ordenaron 15 días de incapacidad.

El comerciante explicó que los ‘pillos’ finalmente se llevaron la cadena. Por ahora no sabe si volverá a abrir el negocio, pues siente bastante temor. Aunque el hecho quedó grabado en cámaras de seguridad del negocio, manifestó que la Policía le recomendó no dar a conocer los videos para no afectar la investigación.

Otros casos similares

En las semanas más recientes, en Ibagué se han registrado varios hurtos de cadenas de oro. En la mayoría de los casos los delincuentes intimidan a las víctimas con armas de fuego. Un hecho ocurrió en un restaurante, donde a un ciudadano le robaron una cadena y un anillo de oro, y un celular iPhone 12, elementos avaluados en $10 millones. Según la denuncia, el ‘pillo’ huyó a bordo de una moto oscura marca Yamaha FZ. Otro caso ocurrió en un negocio de comidas rápidas del barrio Jordán novena etapa. Bajo el mismo modus operandi, le robaron una cadena de oro a uno de los comensales. Por las características físicas, se trataría de la misma ‘joyita’.

Dato

5 millones de pesos es el valor comercial de la cadena de oro hurtada.