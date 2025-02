En los últimos días ha salido a la luz el nombre de Paula Mackenzie, la hija del reconocido exfutbolista colombiano Oswaldo ‘el Nene’ Mackenzie, con paso por Atlético Nacional, Junior y otros clubes del rentado nacional. La joven apareció en un panfleto amenazante junto a Zaír Guette y otros nombres más. Este último es un cantante que apareció asesinado el pasado fin de semana en Ginebra, Valle del Cauca.

Mackenzie fue señalada en el cartel amenazada de la supuesta banda ‘Los costeños’ de ser “una prepago” y que sería “objetivo militar”. Ella misma confirmó su aparición y habló en el medio Impacto News dando su versión sobre por qué la mencionan en dicho panfleto.

“Muy triste con ese panfleto que salió hace seis meses y la verdad no le di trascendencia. Busqué ayuda legal, hice mi denuncia, pero supuestamente el panfleto era falso, no era un panfleto real, en lo cual me relajé completamente hasta ahora que sucedió lo del chico Zaír [Guette] y el panfleto está viral con mi nombre”, indicó.

“Me pusieron como noticia”: Paula Mackenzie, quien habla sobre amenazas en panfletos donde aparecía el asesinado cantante, Zair Guette.

Por qué la hija del ‘Nene’ Mackenzie se fue de Barranquilla

La joven aseguró que ese panfleto supuestamente sería de una mujer que le tiene envidia y que lo puso a circular en varias plataformas, pese a que ya hubo un muerto que fue mencionado en ese cartel. Mackenzie negó que tenga algo que ver con grupos criminales.

“Eso salió de una red social y hace seis meses hice un en vivo quejándome porque me hacían vínculos con un segundo panfleto en Barranquilla. Es la segunda vez que salgo en uno, pero me pregunto ‘¿por qué yo?’ No tengo ningún lazo y no tengo nada que ver en nada de esto”, mencionó.

Finalmente, la joven contó detalles de su partida de la capital del Atlántico y lo que ha vivido en los últimos días con el mencionado panfleto: “Triste, salí en 2022 de Barranquilla porque me extorsionaron y en ese momento no quise darle trascendencia. Simplemente cogí mis cosas y me fui, ahora mismo soy noticia, porque he visto que hay una lista grande, pero en realidad solo me cogieron a mi y me pusieron como noticia”.

