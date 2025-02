La muerte del cantante barranquillero Zair Guette ha conmocionado al país. Su cuerpo fue hallado el pasado viernes 14 de febrero de 2025 en una zona montañosa del municipio de Ginebra, Valle del Cauca, con signos de tortura y un disparo en la cabeza. Junto a él, su mánager Teddy Vergara Álvarez fue encontrado gravemente herido, pero falleció horas después debido a la gravedad de sus lesiones.

En medio de la indignación por el asesinato, un video del propio Guette ha impactado profundamente a sus seguidores. En la grabación, el artista aparece en un ambiente relajado, rodeado de amigos, cuando, de manera inesperada, pronuncia una frase que hoy resuena con más fuerza:

“Ponte a analizar… yo no me quiero morir de nada. Una persona que viva más de ciento y pico de años, eso ya se vuelve un angelito para mí. Yo no me quiero morir. Te repito, si yo me quisiera morir y supiera para dónde voy, si es para el cielo o el infierno, yo me muriera ahora, pero eso yo no me lo sé… Si me van a cremar, mejor péguenme un tiro primero para asegurarse de que no estoy vivo”, dice el artista.