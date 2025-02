El artista llamado Zair Guette fue asesinado este viernes 14 de febrero en el municipio de Ginebra, Valle del Cauca. La información de las autoridades indicaron que, los hechos se dieron luego de una presentación.

(Vea también: “Ayuda para mí”: aparece última publicación del cantante de ‘Factor X’ que fue asesinado)

Según informes preliminares no oficiales, el exconcursante de ‘Factor X’ en 2021, habría sido asesinado y abandonado al costado de una vía. De acuerdo con el medio El Heraldo, algunos residentes encontraron su cuerpo sin vida y amordazado.

Además el mánager de Guette, quien lo acompañaba, resultó herido en los hechos.

El otro trabajo del artista de ‘Factor x’ asesinado en el Valle

Con su voz única y su gran talento, el artista logró cautivar a los jurados del ‘reality’ de RCN en 2021, impresionando a Carolina Gaitán, Rosana, Dim y José Gaviria.

En un video publicado en 2021, el cantante recordó su primera audición en el programa, en la que se presentó vistiendo un traje de bombero.

“Mi abuelito me descubrió en el baño cantando y me dijo: ‘hermano, usted tiene buena voz, por qué no se presenta a un concurso y de ahí me presenté en las fistetas de la familia”, dijo Zair Guette.

Después, contó: “Soy empírico y no tengo ningún estudio. He tomado consejos pero no sé que es una clase de música”, contó Guette.

Lee También

El exconcurante, en esa oportunidad explicó que sus compañeros de trabajo fueron los que le pidieron que se vistiera de bombero para la audición. “He tenido que apagar incendios de toda clase”.

El artista interpretó Granada, una canción de Agustín Lara e impresionó a los jurados.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.