El reconocido artista de música urbana Jesús David López, más conocido como Jeslow MC en la industria musical, falleció luego de haber sufrido un accidente en Barranquilla mientras se movilizaba en moto junto a una acompañante identificada como Irina Marcela Meléndez. A pesar de que se maneja la hipótesis de que omitió una señal de pare y que fue embestido por un autobus, el caso está siendo investigado por las autoridades competentes.

Tras conocerse el suceso en las plataformas digitales, varios fanáticos se tomaron su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de tres mil seguidores, para enviarle mensajes de fortaleza a su familia y recordar los mejores momentos de su carrera; sin embargo, se percataron de un mensaje bastante alarmante.

¿Jeslow MC predijo su muerte?

En su penúltima publicación de la citada red social, el joven de 25 años compartió una galería de cinco fotografías en las que muestra un viaje por carretera que realizó; no obstante, lo que en realidad llamó la atención de sus admiradores fue la descripción que puso, dado que fue percibida por muchos como un presagio sobre lo que ocurriría.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jeslow King🦁 (@jeslow_king)

“Vive el hoy como si no hubiese un mañana”, escribió. Además, en la foto inicial aparece manejando su moto, la misma que, al parecer, habría utilizado en el siniestro vial que acabó con su vida. En las demás instantáneas, por su lado, sale disfrutando de una zona llena de vegetación y contacto con la naturaleza, incluso se le observa bañándose en una cascada, probando de esta forma que este era uno de sus pasatiempos además de la música.

Las reacciones no se han hecho esperar: “No sé por qué escribiste esa frase, ¿será que en el fondo lo presentías? Jamás lo sabré; por lo que veo, fuiste feliz con los logros que obtenías, no importaba si era pequeño o grande y eso me da paz, solo el saber que disfrutaste cada parte de tu vida”, “Un lunes que nos vimos dijiste que iba a morir antes tú, y que ibas a ser quien iba a consolar a mis papás y amigos, pero no sucedió así💔😞😖”, son algunos de los mensajes que se destacan.

