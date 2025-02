Luego de aquel fatídico 19 de septiembre, en el que falleció la ‘Gorda’ Fabiola, se han conocido nuevos detalles de lo que fue ese suceso. Allegados a la humorista afirmaban que ella estaba muy delicada de salud desde años atrás. Había sido internada en reiteradas ocasiones, lo que poco a poco iba deteriorando su salud.

A casi 5 meses de su muerte, sus familiares y amigos contaron un punto en el que su situación se veía bastante crítica. Esta se dio cuando tuvo un viaje a España, al que fue pese a que su condición no era óptima.

La ‘Gorda’ Fabiola estaba mal de salud en su viaje a España, antes de morir

Fabiola Posada hizo su viaje a Europa en junio de 2024 junto a Patricia Silva, humorista que compartía con ella en ‘Sábados felices’ y con la que era muy íntima. Ambas viajaron para hacer una gira, en la cual harían diversas presentaciones. Sin embargo, su amiga la vio en varios ‘shows’ muy mal.

Inclusive, tuvo problemas para comer: “Yo tenía que darle como una niña. No me paro de acá hasta que se coma todo. Ella trataba, yo veía que ella luchaba por eso, pero no le entraba”, explicó Silva en un especial de ‘Expediente final’ de Caracol Televisión.

Lo inquietante es que antes de esa gira, los seres queridos de la ‘Gordita’ ya la veían muy mal, por lo que en reiteradas ocasiones le pidieron que reconsiderara llevar a cabo su viaje. “Yo creo que no es muy conveniente que tú vayas en ese estado”, fueron las palabras que ‘Polilla’, su esposo, le dijo. Por su parte, Juan Valencia, su hijo, también trató de hacerla entrar en razón.

Sin embargo, ella estaba decidida a cumplir ese deseo que tenía pendiente. “era como una de esas cosas que le hacían falta en la vida, de hacer su gira por Europa”, agregó Valencia en el programa presentado por Diva Jesurum.

¿Qué tenía la ‘Gorda’ Fabiola antes de su viaje?

Alexandra Restrepo, otra colega de Posada en ‘Sábados felices’, aseguró que se vio con la humorista el día anterior del viaje a España y le vio un grave problema en sus piernas, por lo que también le pidió dar reversa a su gira.

“El día anterior del viaje tenía una piernita muy hinchada… ‘Gordita, no puedes viajar con esa pierna así, es muy peligroso’. Ella me dijo: ‘Alejita, no puedo parar; es mañana”, agregó Restrepo.

La situación con la ‘Gorda’ era tan preocupante que cuando volvió de Europa lo primero que hicieron fue llevarla al hospital, pues su salud estaba bastante delicada. “Llegó muy malita, llegó directamente a la clínica. Ella se fue de una vez a la clínica, en julio”, sentenció ‘Polilla’.

