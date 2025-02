La partida de la ‘Gorda’ Fabiola, una de las humoristas más queridas de Colombia, dejó un vacío enorme en sus seguidores y en su familia. Sin embargo, sus hijos han encontrado formas especiales de mantener vivo su recuerdo. En una reciente entrevista en el programa ‘Día a día’, compartieron cómo han sentido su presencia y la manera en que han honrado su memoria.

Juan Sebastián, uno de sus hijos, destacó la importancia de los recuerdos como su verdadera herencia: “Mi herencia son los recuerdos”, dijo con emoción, revelando que conserva un baúl lleno de notas de amor de la adolescencia de su madre, además de un dije y una artesanía con su rostro para llevarla siempre con él.

Por su parte, su hija confesó que mantiene vivo el legado de su madre a través de la ropa: “Yo me quedé con muchas prendas de vestir y las uso en honor a ella. No tuve un duelo de negro porque, aún estando muerta, inspira alegría. Cada vez que me pongo su ropa, me siento más cerca de ella”. Entre risas, agregó que la gente cree que usa ropa “oversize”, pero en realidad son prendas que pertenecieron a su mamá.

David, otro de sus hijos, relató que aún vive en el mismo espacio donde estaba su madre y, al abrir su clóset, siente su olor, lo que le trae a la memoria innumerables enseñanzas y momentos compartidos.

Conexión espiritual de la ‘Gorda’ Fabiola con sus hijos

Más allá de los objetos físicos, sus hijos han experimentado señales que los han hecho sentir cerca de su madre. Una de sus hijas compartió una historia que la marcó:

“Yo siempre pedía todas las noches soñar con ella, pero no lo logré hasta que tuve el propósito de ayudar a la gente. Luego me empezaron a llamar contándome que soñaban con ella ayudando a los demás, y cuando publiqué que apoyaría a emprendedores, por fin soñé con mi mamá. La vi feliz y bailamos juntas”.

Otro de los testimonios más impactantes fue el de su hijo Sebastián, quien relató una curiosa coincidencia con un número que siempre lo ha acompañado:

“A lo largo de mi vida, el número 919 siempre me ha perseguido. Luego mi mamá falleció un 9/19 y después de eso, entendí que era un número de transformación. Me sigue apareciendo todos los días y así la recuerdo”.

Finalmente, David, su hijo con ‘Polilla’, reveló que ha encontrado en la oración una forma de conectarse con su madre. Además, aseguró que la ha visto en sueños, que ella le ha hablado e incluso sintió que lo tocó en la cara en una de esas experiencias.

Los hijos de la ‘Gorda’ Fabiola han aprendido a sobrellevar su ausencia desde el amor y la gratitud, manteniéndola presente en sus corazones y en cada pequeño detalle que les recuerda su esencia.

