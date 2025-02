Paula Mackenzie, modelo e hija del exfutbolista colombiano Oswaldo ‘el Nene’ Mackenzie, ha sido víctima de graves amenazas de muerte, situación que la llevó a tomar la drástica decisión de abandonar su ciudad natal, Barranquilla. Esta decisión fue influenciada principalmente por su seguridad y la de su familia, tras recibir panfletos amenazantes donde también se mencionaba al recientemente asesinado cantante Zaír Guette.

En declaraciones en sus redes sociales, Paula compartió detalles perturbadores sobre su experiencia. “Hace seis meses recibí el primer panfleto y de inmediato lo informé a la Policía”, comentó la ‘influencer’. Sin embargo, inicialmente no se le dio la importancia necesaria.

“Me dijeron que no le prestara atención, que seguramente no era nada serio”, añadió en Noticias Caracol. No obstante, la muerte de Guette cambió la perspectiva de las autoridades y motivó a Paula a insistir en su denuncia ante la Sijín, buscando una respuesta más seria y comprometida.

Además, respecto a los señalamientos que le hacen en el panfleto de ser una supuesta “prepago”, ella se pronunció en sus historias de Instagram, refiriéndose a los negocios en los que ha estado incursionando.

“Los que me están diciendo empresaria de la Dea, qué fuerte. Para su conocimiento, sí he tenido negocios, he tenido 4. La primera, la Cava del Mister, que era un amanecedero. La segunda, Micheladas el parche. Tercero, he tenido una tienda virtual donde vendo ropa y ahora vendo productos para el cabello. También ayudé a 1.500 emprendimientos en pandemia, así que dejen de hablar, me están dando duro, dizque trabajadora de la Dea”, señaló en redes sociales.

Cómo murió el cantante Zaír Guette, que apareció en panfleto junto a Paula Mackenzie

En cuanto a Zaír Guette, se sabe que era un reconocido intérprete de música regional mexicana y había aparecido en programas populares como ‘Factor X’ y ‘Yo me llamo’. Su trágico fallecimiento, junto a su mánager Teddy Vergara Álvarez, ocurrió bajo circunstancias violentas y sospechosas el pasado 14 de febrero en Ginebra, Valle del Cauca.

Ambos presentaban signos de violencia y tortura, hecho que ha conmocionado a la comunidad y amplificado la preocupación por la seguridad en la región. El panfleto recibido por Mackenzie, titulado ‘Organización ex-costeños de Sebastián’, listaba a varias personas, incluyendo a Mackenzie y Guette, como “objetivos militares”.

“Yo me fui de Barranquilla porque me extorsionaron, intentaron atracarme y hasta me dispararon al carro”, relató Mackenzie sobre sus razones para dejar la ciudad. A través de sus historias en Instagram, la ‘influencer’ también expresó su preocupación por el impacto emocional que estas amenazas están teniendo en su familia, especialmente en su madre.

