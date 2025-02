Poco a poco se han ido conociendo detalles del asesinato de Zaír Guette, cantante que estuvo en ‘Factor X’ y ‘Yo me llamo’, en Valle del Cauca. El joven de 24 años fue hallado con heridas de bala y amordazado en un matorral de la vereda Barranco Bajo, en Ginebra, el pasado viernes 14 de febrero.

(Lea también: “Pa las cocas”: revelan video de cantante de Factor X asesinado, contando fajos de billetes)

El artista fue sacado a la fuerza de un exclusivo hospedaje del municipio vallecaucano, en el cual se encontraba junto a Teddy Vergara, su mánager y quien fue hallado vivo en el matorral, también con signos de tortura. Pese a que alcanzó a ser trasladado a un hospital, murió horas después del ataque, por la gravedad de sus heridas.

La familia de Vergara Álvarez, quien era papá de un niño, contó cómo se enteraron de la muerte de su ser querido y qué les han dicho las autoridades frente al caso que los tiene en luto.

Asesinato de Zaír Guette: así se enteraron familiares de Teddy Vergara

En una entrevista con El Heraldo, los familiares del representante de Guette, que viven en Barranquilla, aseguraron que recibieron una llamada en la que les avisaban del lamentable fallecimiento de su allegado. “Solo nos llamaron al celular y nos dijeron que Teddy había muerto; estamos a la espera de más información de las autoridades”.

(Les también: Aparece video del cantante de ‘Factor X’ que fue asesinado: “Yo no me quiero morir”)

No obstante, los allegados no pudieron dar más información sobre lo que se sabe del caso, precisamente porque no han recibido mayores detalles por parte de las entidades investigadoras. Pese a ello, no han ocultado su dolor.

“Está muerto, es todo lo que sabemos, estamos dolidos y muy devastados con su muerte”, aseguró un familiar en El Heraldo.

¿Qué se sabe del asesinato de Zaír Guette, exparticipante del ‘Factor X?

El crimen del artista estaría vinculado con grupos criminales del Caribe colombiano. Cercanos a él manifestaron que Guette tuvo problemas con inescrupulosos, lo que se tradujo en varias amenazas.

De hecho, el nombre del artista apareció en un panfleto amenazante de una presunta banda criminal que se autodenomina ‘Organización excosteños de Sebastián’. En dicho papel lo tachan de ser financiado por un sujeto al que le dicen ‘Castor’, por lo que fue declarado “objetivo militar”.

De hecho, en ese panfleto aparece Paula Mackenzie, hija de Oswaldo ‘el nené’ Mackenzie, exjugador de Nacional, Junior y otros clubes del FPC. La mujer manifestó que la amenaza es de 6 meses atrás, la cual la obligó a no vivir más en Barranquilla al temer por su integridad.

Por otro lado, investigaciones apuntan a que Zaír Guette estuvo vinculado con el poderoso clan familiar Vega Daza, del cual varios miembros fueron asesinados en una masacre en 2023, en un exclusivo sector de Puerto Colombia, área metropolitana de la capital del Atlántico. El cantante estuvo en una fiesta del millonario grupo, antes de la matanza.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.