El sorpresivo asesinato de Zaír Guette, un prometedor cantante originario de Barranquilla, ha conmocionado no solo al mundo de la música popular en Colombia sino también a su círculo más cercano, que como se esperaba no se explica qué fue lo que pasó con el artista, ya que aseguran que no tenía amenazas, pese a que hace algunos años apareció en panfletos.

El trágico acontecimiento tuvo lugar en Ginebra, Valle del Cauca, donde el artista había llegado por compromisos profesionales. Los reportes iniciales indican que el cuerpo de Guette, junto con el de su mánager Teddy Vergara, fue encontrado en condiciones alarmantes.

Según las imágenes de la escena del crimen, ambos cuerpos presentaban evidencias de tortura. Guette fue identificado por sus distintivos tatuajes y estaba vestido con una sudadera beige; una toalla verde cubría su rostro, y se observaban múltiples contusiones.

Mientras tanto, Vergara yacía no muy lejos de su compañero, con un lazo plástico alrededor del cuello. Desde un principio, la Policía ha considerado diversas hipótesis sobre el móvil del crimen, incluyendo robo y extorsión. Sin embargo, la principal línea de investigación sugiere un vínculo con una peligrosa banda criminal de Barranquilla.

Qué se sabe del asesinato de Zaír Guette en Valle del Cauca

Esta conexión salió a la luz tras la circulación de una lista perteneciente a dicha banda, donde Guette figuraba como un “cantante financiado” por un conocido criminal apodado ‘Castor’. Este caso no solo ha atraído atención por su brutalidad sino también por la misteriosa lista en la cual estaban inscritos varios individuos, supuestamente asociados a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, según informó el medio Infobae.

Esto ha llevado a los investigadores a profundizar en las posibles conexiones de Guette con organizaciones ilícitas. En las horas previas a su muerte, Guette había enviado mensajes que ahora son considerados claves para resolver el caso. Los investigadores están en proceso de rastrear los móviles de las víctimas y de verificar las últimas comunicaciones de los fallecidos. Según fuentes cercanas, los teléfonos aún no han sido localizados, lo cual complica la reconstrucción de los eventos, de acuerdo con el citado medio.

Además de la investigación oficial, personas cercanas a Guette han comenzado a hablar. Luis Ángel Rengifo Vega, conocido como ‘Engell Melody’ y amigo del fallecido cantante, compartió un desconsolado mensaje en sus redes sociales confirmando que Guette había sido amenazado de muerte anteriormente.

“Estoy llamando a Zair, pero no me contesta. ¡Esto tiene que ser una broma! Él sí me dijo que lo estaban amenazando, pero en Barranquilla no por allá”, declaró Rengifo.

De igual manera, en otro mensaje horas después en el que pide a los medios que no usen la palabra “presuntamente”, Rengifo asegura que su amigo ya no estaba amenazado, aunque sí habló de la advertencia que le hizo: “En todo Barranquilla se sabía que a Zaír lo habían metido en un panfleto. Es ofue hace mucho tiempo atrás. Yo al igual que muchos lo amábamos, le dije ‘vete, es mejor prevenir’. Los únicos que saben qué pasó en esta situación son él y el mánager”.

Otro testimonio crucial fue el de un familiar de Guette, quien en una entrevista a Impacto News, afirmó que el asesinato fue el resultado de una emboscada. “Los citaron en Cali para una presentación musical y allí los mataron”, explicó el familiar, sugiriendo que el ataque estaba cuidadosamente planeado y no fue un incidente al azar.

