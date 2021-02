En su tesis de la maestría en economía de la Universidad de los Andes, Taboada había planteado la pregunta de si los ‘beneficios de cuna’ llegaban a pesar más que la meritocracia para que las personas consiguieran prosperidad económica.

Asimismo, en la tesis ‘Desigualdad de ingresos, esfuerzos y oportunidades – Un estudio del caso colombiano -’, la hija de Alicia Arango había cuestionado si la perpetuidad de esos ‘beneficios de cuna’ habían influido en la gran desigualdad social que vive el país.

De acuerdo con expertos, citados por ese medio, la tesis de Taboada concluye que “si se anulan las diferencias prevalecientes en variables relacionadas con las oportunidades al nacer, la desigualdad disminuye sustancialmente, hasta en 12,5 %”, añadió ese portal.

Por supuesto, la tesis planteada en 2006 por Taboada es una gran ironía, por la polémica que se ha causado acerca de su nombramiento en el cargo más alto del Banco de la República. Puesto para el cual no cuenta con los méritos suficientes.

Ante la designación, se desataron las críticas en contra de la hija de la exministra Alicia Arango porque para algunos analistas sí cuenta con los estudios, pero no con la experiencia para ocupar un cargo tan alto en el Emisor.

“Tenemos mujeres economistas de calidad mundial y a ella (a Viviana Taboada) no la conoce nadie. Se sabe que fue subdirector del Departamento de Prosperidad Social y es hija de Alicia Arango, pero me dicen mis fuentes del mundo económico que, más allá de ser hija de su mamá, no tiene ninguna credencial”, afirmó Paola Ochoa, analista de Blu Radio.