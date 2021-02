El presidente Iván Duque hizo el anuncio este martes desde la Casa de Nariño, en donde destacó que Viviana Taboada Arango tiene una “amplia experiencia académica y profesional en temas económicos para trabajar en la independencia del Banco de la República”.

Ante de la designación, se desataron las críticas en contra de la hija de la exministra Alicia Arango porque para algunos analistas sí cuenta con los estudios, pero no con la experiencia para ocupar un cargo tan alto en el Emisor.

“Tenemos mujeres economistas de calidad mundial y a ella (a Viviana Taboada) no la conoce nadie. Se sabe que fue subdirector del Departamento de Prosperidad Social y es hija de Alicia Arango, pero me dicen mis fuentes del mundo económico que, más allá de ser hija de su mamá, no tiene ninguna credencial”, afirmó Paola Ochoa, analista de Blu Radio.