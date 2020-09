La Fiscalía fue la encargada de revelar que la carne equina era distribuida en varios colegios de Bucaramanga y otras ciudades de Santander a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE), por lo que dio captura a Fernando Trujillo Gómez, alias ‘el Padrino’, quien usaba químicos para alterar la contextura del producto y darle color rojizo para hacerla pasar como carne de res.

Tras conocerse este hecho, varios estudiantes de colegios de Bucaramanga le dijeron a Blu Radio que muchas veces, tras consumir alimentos en los comedores escolares, sentían dolor de estómago, náuseas y vómito; sin embargo, no hicieron la respectiva denuncia.

“Yo si me daba cuenta que cuando entraba a almorzar me sabía la carne a feo. No me sabía como la de la casa o la que preparan en el restaurante. La carne sabía agria, no sabía igual y era muy dura”, indicó uno de los menores de edad en la emisora.