En la penitenciaria de La Picota, en donde está recluido, Palacino le dijo a Noticias Caracol que no reconoce ninguna responsabilidad en la situación de la institución.

“A mí no me pueden hacer responsable sino de lo que ocurrió de ahí en adelante. Otros tienen que responder porque, evidentemente, a partir de la intervención hubo un deterioro del servicio y de la infraestructura, y deterioro de los resultados institucionales, que llevaron a todo esto, en lo cual no tenemos nada que ver”, le dijo Palacino al informativo.

Preguntado sobre quién debe responderles, entonces, a los pacientes de la entidad que están esperando que les den un Acetaminofén, Palacino respondió: “Quienes administraron como interventores la institución”.

El noticiero le recordó al exdirectivo preso algunas de las irregularidades que encontraron los entes de control, como las afiliaciones de mayores de edad que figuraban en el sistema como adultos, con diferentes apellidos, cédulas que no aparecían, hombres que aparecían como mujeres.

“En ningún momento Saludcoop como tal actuó con el propósito de hacer un registro intencional para beneficiarse con más o menos recursos de parte del Fosyga. Es más: esos errores implicaban cosas que nos beneficiaban, pero también muchas cosas que nos perjudicaban en el ingreso”, respondió Palacino.

“Cosas como por ejemplo 4.000 millones de pesos por 150.000 pacientes que tenían diferentes apellidos y nombres de mujer cuando eran hombres…”, le recordó Noticias Caracol, y Palacino dio su explicación: “Eran cuestiones, digamos, que son normales en las bases de datos”.

Otro tema que le planteó el noticiero al exdirectivo fue el de las millonarias bonificaciones: “Los entes de control encontraron bonificaciones, por ejemplo a su nombre, en el 2005, por 3.541 millones de pesos, por gestiones. Pero no solamente bonificaciones para usted, sino para su círculo cercano”.

“Es increíble que se esté cuestionando que se les pague una bonificación por productividad a los empleados”, sostuvo Palacino.

“¿Qué empleado en Colombia se gana mil millones de pesos en una bonificación?”, volvió a preguntar la periodista. Y la respuesta de Palacino fue: “No, mujer. A ningún empleado se le pagaron nunca mil millones de pesos. Eso es un dato errado”, pero en todo caso agregó que esas bonificaciones salían “de las utilidades, de los excedentes institucionales”.

Noticias Caracol también le recordó un viaje a la Asamblea Alianza Cooperativa Internacional, en 2010, que se hizo con recursos propios, porque iban en representación de la EPS, pero los directivos que fueron lo hicieron en compañía de sus esposas.

“Es muy común, no solamente en el sector cooperativo, sino en todas las empresas, llámese como se llame, que los directivos, para efecto de integración familiar, puedan ir con sus esposas a determinados eventos”, fue la explicación de Palacino.

“Pero con su dinero, no con el recurso de la salud de muchos colombianos”, precisó el informativo.

“Con el dinero propio de Saludcoop, no con el de la salud”, dijo Palacino.

Finalmente, preguntado por qué durante los cuatro años que Eduardo Montealegre fue Fiscal General la investigación contra él no avanzó, Palacino respondió: “Los hechos por los que me tienen detenido son hechos anteriores al 2004 y que fueron motivo de un inhibitorio que generó un fiscal en otra Fiscalía, no la de Eduardo Montealegre…”.

“¿Pero durante la administración de Montealegre usted tenía investigación en la Fiscalía?”, repreguntó el noticiero, y Palacino sostuvo: “Por supuesto que tenía investigación en la Fiscalía. Y yo no volví a tener contacto con Eduardo Montealegre después de que entró a la institución”.