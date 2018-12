De acuerdo con la nueva resolución, el Gobierno nacional ya no ofrecerá coberturas de tasas de interés que faciliten la financiación de vivienda urbana nueva NO VIS (que no son de interés social).

Esta medida tiene un gran impacto en el sector teniendo en cuenta que la comercialización de casas y apartamentos de estratos 3 y 4 cerraría con una caída de 8 %, mientras que en el 2019 la caída sería de 1 %, según las cifras de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).

Cabe recordar que en septiembre del 2017, el Gobierno amplió en 40.000 los cupos para el beneficio de financiamiento de vivienda para la clase media, el cual era considerado por varios analistas como un segmento clave para impulsar las ventas; con la nueva resolución ese benefició quedó en el pasado, informó Portafolio.