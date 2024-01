El presidente Gustavo Petro respondió este miércoles, 24 de enero, a las críticas frente a los cambios que pretende adelantar con la reforma a la salud con la que pretende transformar el sistema para fortalecer la atención primaria y también llevar la atención a los “territorios abandonados”.

El presidente Petro pretende llevar la atención sanitaria a todos los rincones y fortalecer la atención primaria y la prevención de enfermedades. Sin embargo, crítico lo que denominó como “el tecnócrata de abajo” por la falta de agilidad en los cambios sociales que busca su gobierno.

“Me da temor que en este tiempo el Gobierno tampoco sea capaz, porque se deja dominar del tecnócrata de abajo que impone la decisión. Cuando dijimos hay que hacer el plan de inversión en cada Ministerio y cada entidad para la región excluida, no se ha hecho. No es que los códigos no permiten en el sistema, qué carajo, la técnica sigue a la política, no la política a la técnica de dónde sacaron esas conclusiones”, reclamó Petro.