El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender provisionalmente por tres meses al canciller Álvaro Leyva y formularle pliego de cargos por el caso de licitación de pasaportes.

“Ahora que nos va a costar, que nos van a suspender ministros aquí, ministras allá, eso ya lo vivimos en Bogotá Humana, que no nos van a dejar gobernar, pues claro, si es la mentalidad de quienes, acostumbrados a dejar la gente abandonada, pues no quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular, un gobierno democrático”, comentó el presidente Gustavo Petro.

Y agregó que, sin embargo, “tenemos que hacerlo. Si alguien se va, sigue otro u otra. El presidente va a ser reemplazado, pero tiene que ser seguido por alguien mejor. No que devuelva como nos pasó en Bogotá los programas, sino que los profundice, que, aprendiendo en la experiencia y con la gente, pues cada vez se potencien más”.

Qué ha pasado con los pasaportes en Colombia

Un informe de la Contraloría General de la República alerta sobre un posible detrimento patrimonial de $ 700 millones debido a un pago a la firma Thomas Greg and Sons por un servicio no prestado. Migración Colombia habría contratado a la multinacional para recolectar información sobre ciudadanos que cruzaran legalmente la frontera, pero el servicio no se prestó entre octubre y diciembre de 2022 debido a la reapertura de la frontera. A pesar de esto, la entidad pagó a Thomas Greg and Sons los $704 millones acordados en el contrato.

La Contraloría destaca la falta de comunicación y omisión en la presentación de modificaciones al contrato, generando un posible pago por un servicio no recibido. Migración Colombia afirma que el contrato está en proceso de liquidación, y aún no se ha configurado un detrimento patrimonial. Este caso se suma a otros cuestionamientos sobre procesos contractuales, como el relacionado con la concesión operativa del Muelle 13 en el Puerto de Buenaventura, que fue prorrogado y posteriormente revocado por el Ministerio de Transporte debido a preocupaciones ambientales.

