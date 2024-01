“Cada ministerio trata de decir: ‘Traemos tanto y tanto y esto y esto’, cada cual por su cuenta. Unas importantes y otras no tanto, como tratando de cumplir una tarea y de eso no es que se trata este esfuerzo”, señaló el presidente Gustavo Petro desde Tumaco.

La más reciente controversia en el gabinete se dio luego de la propuesta del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de financiar la reforma a la salud con una nueva reforma tributaria y un mayor aporte de los empresarios.

“Entonces si falta la plata. Si Gestarsalud, ahí está la doctora, [dice que] no hay dinero. Y Andi dice que no hay dinero. Y Bruce Mac Master [dice que] no alcanza la plata. ¿Qué hay que darles más a las EPS? Pues entonces hagamos la reforma tributaria y pongamos a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar. A ver, entonces, hacemos la reforma”, reclamó el ministro Jaramillo.