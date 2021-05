La alcaldesa Claudia López se refirió al tema en entrevista con Hora 20, de Caracol Radio, el viernes en la noche, y en un momento de la charla habló de la crisis que atraviesa el país y de los constantes enfrentamientos que se registran en el sector del Portal de las Américas, en el sur de Bogotá.

“En las Américas, te diría yo que eso es un desfiladero de políticos, cada uno tratando de lucirse, de ayudar, de entender. También metiendo plata, no diría yo que para vandalismo, pero sí digamos que para mantener la protesta”, afirmó.

Luego, cuando la periodista Diana Calderón le preguntó a qué políticos se refería, López apuntó hacia integrantes la Colombia Humana, de los que dijo ellos mismos lo publican en sus redes sociales.

“Muchos, digamos, sobre todo de la Colombia Humana, de frente. Además está en sus redes sociales, todo el mundo. Pero no lo digo de mala fe, el Concejo de Bogotá hizo allá una sesión para escuchar. Pero hay mucho político, y eso lo mantiene como un espacio de acción política y electoral, y no solo como un espacio de movilización ciudadana”, contestó.

Uno de los casos en los que López sustenta su argumento es la denuncia que entablaron contra el senador Gustavo Bolívar, uno de los más cercamos Petro, que hizo una ‘vaca’ para recolectar dinero para los jóvenes de la primera línea.

Apenas unas horas después de que López lanzara estas palabras, de las que insistió no eran de mala fe, el senador y líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter.

Lo primero que dijo Petro es que no le “importa la calumnia de Claudia López”, y luego le reprochó el que no haya pactado la propuesta que él le hizo para “priorizar la inversión en sedes de la universidad pública y el metro subterráneo”.

“Me interesa que dé la orden, como jefe de policía, de no sacar el Esmad”, le pidió.

Las palabras de la alcaldesa así como la reacción del senador, que se vislumbra como uno de los más opcionados para llegar a la Presidencia en 2022, según las encuestas tempraneras, provocó reacciones en redes sociales de sus seguidores.

A mi no me importa la calumnia de Claudia contra nosostros, solo porque no fue capaz de pactar nuestra propuesta de priorizar la inversión en sedes de la universidad pública y el metro subterráneo.

Me interesa que dé la orden, como jefe de policía, de no sacar el Esmad. https://t.co/qdAWevaTBe

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 29, 2021