En diálogo con Hora 20 de Caracol Radio, la mandataria capitalina se refirió a la situación en el Portal de Las Américas, donde se han venido presentando disturbios casi a diario durante un mes de manifestaciones.

“En Las Américas se mezclan muchas cosas”, explicó López. “Jóvenes en pobreza, jóvenes con tiempo, que no tienen mejor plan: no están estudiando, no están trabajando… Este se volvió su plan de encuentro, de socialización después de un año de encierro“, señaló.

La alcaldesa también recordó que se trata de un sector circundado por tres ollas del narcotráfico, y señaló que quienes las mueven “aprovechan, meten plata para que quemen”: “Ladrones, criminales, jíbaros, contentos de que la Policía no esté atenta“, añadió.

Pero también habló de políticos: “Hay mucho político metido. En Las Américas es el desfiladero de políticos, cada uno tratando de lucirse, de hacer allí, de ayudar también, de entender… También metiendo plata, no diría yo que para vandalismo, pero sí para mantener la protesta“, sostuvo.

Cuando la periodista Diana Calderón le preguntó de qué políticos en concreto hablaba, López solo mencionó a un movimiento: “Muchos, sobre todo de la Colombia Humana. Están en sus redes“, afirmó, sin dejar claro si se refería en concreto a aquellos que financia las manifestaciones o incurren en todas las conductas que mencionó.

“Pero no lo digo de mala fe”, prosiguió, y recordó que incluso el consejo de Bogotá hizo una sesión allá para escuchar a la comunidad.

“No es un paro; es un estallido social”, cree Claudia López

En la misma entrevista, López insistió en que lo que sucede en Colombia no es un paro: “No es sindical, no es solamente por la reforma tributaria, no era para cambiar una ley, es para cambiar una historia. No solamente de los sindicatos; es de la sociedad en su conjunto, y en particular de los jóvenes”, señaló.

“Es un estallido social porque es tal el nivel de pobreza y desempleo que profundizó la pandemia”, asegura.

Para la alcaldesa bogotana también se comete un error al analizar las manifestaciones y “empaquetar todo en una sola bolsa”: “No es una cosa de politiquería electoral, o no solo es una cosa de protesta juvenil cultural, o cosa de vándalos y criminales“, señaló, y dijo que es un tema complejo que hay que tomar “con pinzas tratando de tratar cada cosa en lo que es”.

