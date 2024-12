Por: LARAZON.CO

Diario digital líder en el departamento de Córdoba, con más de 8 años en el ámbito periodístico, llevando la actualidad informativa de la región y el país. Visitar sitio

Durante su visita a Ciénaga de Oro (Córdoba), el presidente Gustavo Petro solicitó al alcalde Alejandro Mejía un informe detallado sobre el estado de varios proyectos cruciales para la región.

(Lea también: Gustavo Petro sacó excusa por suspensión de Mi Casa Ya y echó la culpa a congresistas)

El mandatario hizo un llamado para que se avance en iniciativas como la construcción de la sede del Sena, la ampliación del acueducto y el uso de la Casa Blanca para la enseñanza del porro.

Lee También

“Se supone que en Ciénaga de Oro debería estar construyéndose ya la sede del Sena, señaló Petro, quien también insistió en la importancia de que el acueducto se amplíe para garantizar el suministro de agua potable las 24 horas.

“Me gustaría, alcalde, que me informe sobre ese particular”, agregó.

Además, el presidente recordó el compromiso de la Casa Blanca en Ciénaga de Oro, una edificación que debería convertirse en un espacio para la enseñanza musical del porro.

“Esa casa debe ser la casa del porro y educar con teoría musical a los jóvenes”, explicó Petro.

El presidente Petro pidió también que se le informara sobre el avance de estos proyectos y qué funcionarios designados para tal fin, no han cumplido con sus objetivos.

“Porque no puede suceder que cuando venga, ya no siendo presidente, nada de lo que se ha dicho aquí se haya cumplido. Entonces le voy a pedir que me dé un informe de qué funcionarios han incumplido, más todo lo que se ha construido aquí comúnmente entre Gobierno Nacional, el departamental y el local”, afirmó el mandatario.

El presidente Petro estuvo la noche de este 19 de diciembre en Ciénaga de Oro, en el marco de la “Novena por la Vida”.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.