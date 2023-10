Gustavo Petro, luego de ser abucheado en Bogotá por llegar tarde a dos eventos, quedó en la mira de una astróloga que hizo una supuesta predicción sobre lo que viene en su mandato.

Jannin Farías, que pasó por Canal RCN, utilizó su cuenta personal de Instagram para presentar sus afirmaciones sobre la situación que se avecinaría para el actual Gobierno en Colombia.

La venezolana, que estuvo durante años en ‘Muy buenos días’, indicó en el comienzo de su publicación que se animó a llevar a cabo su video al observar la actual realidad que vive el país.

Cabe resaltar que no es la primera vez que una astróloga habla acerca de la gestión presidencial, pues meses atrás Mhoni vidente dijo que a Petro se le acercaba el final de su presidencia.

La vidente, en medio de las situaciones por las que ha pasado el presidente de Colombia últimamente, afirmó en su supuesta predicción que ha notado que no está en buena condición.

“Energéticamente, Gustavo Petro no se encuentra bien. Para nadie es un secreto que él no se encuentra bien. que su gobierno este año ha sido desastroso cada día va a estar más distante, cada día va estar mas ausente, energéticamente no le veo una situación de cambio con respecto a su salud”, indicó.